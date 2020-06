美國歷史大翻案？白宮自揭瘡疤「羅斯福搞過集中營」

▲ 【美國示威】美國歷史大翻案?白宮發言人自揭美國瘡疤:「羅斯福也搞過集中營」

美國反種族歧視示威愈鬧愈大,爭議更上升到大揭美國過去不光彩歷史地步。示威者要求美軍軍事基地,不再以南北戰爭南方(支持奴隸制一方)將領命名。甚至有人提出美國國父華盛頓也曾擁有奴隸,要求拆除華盛頓雕像。美國總統特朗普企硬否決下,白宮發言人也出面為美國「正史」護航,更自揭瘡疤稱美國二戰時也對日本人搞過集中營,反問若要為歷史翻案的話,底線何在。

特朗普周三(10日)表明,自己絕不會考慮更改,以南軍將領命名之多個美軍基地名字。特朗普強調,這些都是美國歷史重要遺產,並為美軍傳統象徵,不容許外界亂來。

白宮發言人麥克納尼(Kayleigh McEnany)同日在記者會上為特朗普決定辯護,並談及美國描寫南北戰爭經典電影《亂世佳人》(Gone with the Wind)因涉種族歧視成份,而遭HBO下架一事,反問為歷史翻案的話「底線何在」:

「你想把界線劃在哪裏?我得悉亂世佳人不再在HBO找得到,因為這片子不知何故變得具冒犯性。界線應劃在哪裏?」

(Where do you draw the line here? I'm told that no longer can you find, on HBO, Gone with the Wind, because somehow that is now offensive. Where do you draw the line?)

麥克納尼接着更進一步自揭美國歷史瘡疤,提起第二次世界大戰期間,時任總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt,FDR)也曾以國安為由,簽署行政命令,將美國境內日本裔民眾趕入集中營。她反問記者:

「華盛頓、傑弗遜和麥迪遜(美國開國元勛與早年總統)是否都應該從歷史上刪走?羅斯福和他的集中營呢?他是否應該從歷史上刪走?詹森(越戰時期總統)呢?歷史記載過他有很多種族言論。」

(Should George Washington and Thomas Jefferson and James Madison be erased from history? What about FDR and his internment camps? Should he be erased from history? Or Lyndon Johnson? Who has a history of documented racist statements.)

麥克納尼又連銷帶打,表示特朗普大選對手,民主黨總統候選人拜登也有很多黑歷史:

「傳媒所述的支持種族隔離者(美國數十年前才逐漸廢除)又怎樣?全國廣播公司稱,拜登不只向種族隔離主義者妥協,他更在學校中支持種族隔離,專家說的。有線新聞網公開信件披露,拜登反對過黑人與白人學生同坐校巴。還有其他例子。」

(What about people that are alleged by the media to be segregationists? NBC tells us Joe Biden didn't just compromise with segregationists, he fought for their causes in schools, experts say. CNN tells us letters from Joe Biden reveal how he sought support of segregationists in the fight against busing. There are several more where that came from.)

「因此,我問你,拜登歡迎中心(新澤西紐瓦克市之旅客資訊中心)是否應該改名呢?」

(So, I'll leave you with the question, 'Should we then rename the Biden Welcome Center?)

