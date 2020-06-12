美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享）

▲ 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？

美國抗議種族不公及警暴的示威持續，前總統小布殊 形容，這是美國「悲劇般的失敗」。 這場悲劇自美國獨立以來一直上演， 沒有因美國史上首名非裔總統奧巴馬上場而終結， 甚至催生了一名傾向白人至上的總統－特朗普。

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