美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 環球社會熱點 08:43 2020/06/12 分享： ▲ 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？ 美國抗議種族不公及警暴的示威持續，前總統小布殊形容，這是美國「悲劇般的失敗」。這場悲劇自美國獨立以來一直上演，沒有因美國史上首名非裔總統奧巴馬上場而終結，甚至催生了一名傾向白人至上的總統－特朗普。 ... 欄名 : 國金好書 相關文章 美國歷史大翻案？白宮自揭瘡疤「羅斯福搞過集中營」 2020/06/11 美國歷史大翻案？白宮自揭瘡疤「羅斯福搞過集中營」 【美國示威】人臉辨識對黑人不公 警察遭亞馬遜禁用技術一年 2020/06/11 【美國示威】人臉辨識對黑人不公 警察遭亞馬遜禁用技術一年 【美國示威】南北戰爭看來未打完 今天仍在掀爭議 2020/06/11 【美國示威】南北戰爭看來未打完 今天仍在掀爭議 【美國示威】反種族主義浪潮 美軍基地中招 特朗普否決改名 2020/06/11 【美國示威】反種族主義浪潮 美軍基地中招 特朗普否決改名 美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈 2020/06/11 美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈 最新專欄文章 更多 移民好風光？印裔移民盡書辛酸史 2020/06/06 移民好風光？印裔移民盡書辛酸史 請願示威 社會矛盾 歧視 種族主義 特朗普 小布殊 拜登 奧巴馬 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入