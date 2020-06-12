▲ 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？

美國抗議種族不公及警暴的示威持續，前總統小布殊 形容，這是美國「悲劇般的失敗」。 這場悲劇自美國獨立以來一直上演， 沒有因美國史上首名非裔總統奧巴馬上場而終結， 甚至催生了一名傾向白人至上的總統－特朗普。

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文學獎得主的非裔記者科茨，指出美國經歷多年的種族主義悲劇，每次踏出改革的一步便遭保守力量反撲。事隔三年，種族歧視仍在。

本書由科茨8個專欄結集成書，每個專欄講述奧巴馬（Barack Obama）執政的一年。科茨認為，要徹底消除種族主義，奧巴馬執政8年顯然不夠，就算80年、180年也未必足夠。

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奧巴馬不足 拜登補上？

美國在大選前爆出如此大規模的全國示威，令原本非焦點的種族議題瞬間浮上水面。特朗普固然不是黑人平權的希望，煽動少些白人已算是「做好事」。那麼民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）呢？科茨的答案似乎也是「不」。

拜登在奧巴馬執政時，做足8年副總統，頭頂着「奧巴馬繼任人」的光環，加上36年參議員資歷，優勢較其他初選參選人大。不過，他在種族議題上的取態，屢屢為人詬病，足以成為對手的攻擊目標。

左翼網站形容拜登是「種族主義者」，可能言過其實。但事實上，拜登多次反對反歧視議案，包括70年代初的「反種族隔離校車接送計劃」（desegregation busing）。在今次示威浪潮中，拜登打着反歧視的旗幟，相信會遭對手翻舊帳。

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黑人「賠償」重新上路

科茨多年來提倡「賠償」（reparation），指美國在未獨立前，已剝削、迫害、歧視和奴役黑人，華府應對黑人提供實質的賠償，變相等同「轉型正義」。在20名總統初選參選人中，近半數人支持賠償，但拜登不在其中。

諷刺的是，特朗普多年被指信奉白人至上主義，科茨的「賠償」倡議竟在特朗普執政期間進展最大。他與多名黑人代表出席眾議院聽證會，重新啟動停滯多年的倡議。

今次示威浪潮成為美國史上之最，黑人平權議題勢牽動大選，明年不論誰入主白宮，都無法再躲避這個議題。

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記者：鄧燕君