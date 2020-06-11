  • 33°C
香港時間 : 2020612日 (五) 15:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】3690美團點評又破頂　高盛唱好話睇191

股樓投資 14:19 2020/06/11

分享：

納指創新高，新經濟股今日表現強勢，美團點評（03690）獲高盛唱好股價上調至191元，近日又獲工信部帶隊到公司考察，股價今日在ATMX當中又再跑出。

相關文章：【港股追蹤】欲成煤氣2.0？　中生製藥近5年第三次送紅股

截至2時，美團股價最新報163.3元，升2.3%，是ATMX中表現最好，早市曾升至上市新高的169.5元，成交金額44.5億元。騰訊（00700）跌0.1%報445.6元；阿里巴巴（09988）跌0.3%報215元；小米集團（01810）跌2%報12.88元。

高盛發表報告指出，美團食品送遞市場現時佔內地整體食品消費市場約6%，預期至2025年可提升至15%，屆時日均訂單將超過1.14億宗。該行維持美團「買入」評級，目標價由133元大幅調升44%至191元。

相關文章：【港股追蹤】滔搏配股一度挫9%　趁低吸納是時候?

此外，據內地媒體報道，國家工信部中小企業局局長梁志峰，近日帶隊赴美團調研，聽取美團關於數字化賦能小微企業、生活服務消費復蘇研究等相關工作介紹，對集團在疫情期間幫扶小微企業復工復產所做的工作表示感謝，希望美團能發揮優勢，協助中小企提升數碼化管理及升級轉型。

撰文 : 李兆明

小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 新經濟 香港股票 阿里巴巴－SW（09988）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！