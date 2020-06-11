【港股追蹤】美團點評又破頂　高盛唱好話睇191

納指創新高，新經濟股今日表現強勢，美團點評（03690）獲高盛唱好股價上調至191元，近日又獲工信部帶隊到公司考察，股價今日在ATMX當中又再跑出。

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截至2時，美團股價最新報163.3元，升2.3%，是ATMX中表現最好，早市曾升至上市新高的169.5元，成交金額44.5億元。騰訊（00700）跌0.1%報445.6元；阿里巴巴（09988）跌0.3%報215元；小米集團（01810）跌2%報12.88元。

高盛發表報告指出，美團食品送遞市場現時佔內地整體食品消費市場約6%，預期至2025年可提升至15%，屆時日均訂單將超過1.14億宗。該行維持美團「買入」評級，目標價由133元大幅調升44%至191元。

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此外，據內地媒體報道，國家工信部中小企業局局長梁志峰，近日帶隊赴美團調研，聽取美團關於數字化賦能小微企業、生活服務消費復蘇研究等相關工作介紹，對集團在疫情期間幫扶小微企業復工復產所做的工作表示感謝，希望美團能發揮優勢，協助中小企提升數碼化管理及升級轉型。