【股權變動】傳劉鳴煒轉讓所有華置股權予甘比子女　華置逆市升9%

華人置業 （00127） 傳出股權變動消息。市場消息指，華置第二大股東、主席兼非執行董事劉鳴煒將其持有的股權，全數轉讓予華置前主席劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）的3名子女，分別爲劉秀樺﹑劉仲學及劉秀兒。消息一傳出令華置股價於逆市升9%，最新報5.19元，成交1717萬元。

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相關消息指，今次股權變動屬於劉鳴煒個人資產再分配，劉鳴煒仍然繼續擔任集團主席，因此集團整體運作及方針將一切如常，股民不用過分惴測或恐慌。

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翻查華人置業年報，劉鳴煒及其後母陳凱韻（甘比）作為信託人所管理的劉秀樺、劉仲學間接持有的9.54億股有互相優先認購權，意味著今次劉鳴煒沽盡手上持股，很有機會放棄之後增持華置股份的權益。

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