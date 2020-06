【美國示威】人臉辨識對黑人不公 警察遭亞馬遜禁用技術一年

美國因黑人弗洛伊德被警察制伏後身亡的事件,掀起蔓延全國的反種族歧視、反警暴示威。隨著反種族主義的社會壓力與日俱增,科企巨頭相機宣布停用對非裔有偏見、誤差的人臉辨識技術。亞馬遜宣布將暫停為警察提供其人臉辨識軟件,為期一年,盼政府把握時間立法規管技術。

連日的反種族歧視示威活動,令大眾再次關注人監測系統臉辨識技術,對白人以外少數族裔的歧視和偏見。英國廣播公司(BBC)報道,科技巨企亞馬遜(Amazon)宣布,禁止警察使用人臉辨析系統Rekognitio,為期一年,以避免引發爭議。此前,IBM在這周已宣布停止提供人臉辨識系,用作大規模監視或種族歸納("mass surveillance or racial profiling")。

【美國示威】反種族主義浪潮 美軍基地中招 特朗普否決改名

【美國示威】國父華盛頓也淪狙擊目標 曾擁奴隸捲歧視

亞馬遜表示:

「我們希望在暫停授權的一年間,能讓議會有足夠時間,重新制定監管法則;若需要我們幫忙,我們隨時準備就緒。」

("We hope this one-year moratorium might give Congress enough time to implement appropriate rules, and we stand ready to help if requested.")