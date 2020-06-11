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【美國示威】人臉辨識對黑人不公 警察遭亞馬遜禁用技術一年

環球社會熱點 14:03 2020/06/11

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隨著反種族主義的社會壓力與日俱增，科企巨頭相機宣布停用對非裔有偏見、誤差的人臉辨識技術。

美國因黑人弗洛伊德被警察制伏後身亡的事件，掀起蔓延全國的反種族歧視、反警暴示威。隨著反種族主義的社會壓力與日俱增，科企巨頭相機宣布停用對非裔有偏見、誤差的人臉辨識技術。亞馬遜宣布將暫停為警察提供其人臉辨識軟件，為期一年，盼政府把握時間立法規管技術。

連日的反種族歧視示威活動，令大眾再次關注人監測系統臉辨識技術，對白人以外少數族裔的歧視和偏見。英國廣播公司（BBC）報道，科技巨企亞馬遜（Amazon）宣布，禁止警察使用人臉辨析系統Rekognitio，為期一年，以避免引發爭議。此前，IBM在這周已宣布停止提供人臉辨識系，用作大規模監視或種族歸納（"mass surveillance or racial profiling"）。

【美國示威】反種族主義浪潮 美軍基地中招 特朗普否決改名

【美國示威】國父華盛頓也淪狙擊目標 曾擁奴隸捲歧視

亞馬遜表示：

「我們希望在暫停授權的一年間，能讓議會有足夠時間，重新制定監管法則；若需要我們幫忙，我們隨時準備就緒。」

（"We hope this one-year moratorium might give Congress enough time to implement appropriate rules, and we stand ready to help if requested."）

【美國示威】南北戰爭看來未打完 今天仍在牽爭議

【美國示威】外交官指控：「蓬佩奧的沉默震耳欲聾」

執法部門用人臉辨識系統辨認疑犯，協助追捕犯人。但有研究指，有關技術在辨認白人以外的族裔如非裔、亞裔是有偏見，精確度不及辨認白人，容易出現錯誤。

麻省理工學院媒體實驗室的研究員布蘭維尼（Joy Buolamwini）和Microsoft Research的格布魯（Timnit Gebru）均指出，目前人臉辨識別技術仍有嚴重的種族偏。

【美國示威】倫敦市長倡整肅 掃除一切違反多元地標

【美國示威】國民警衛隊成員確診 曾應對華盛頓示威

記者：葉芷樺
 

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