【歷史新高】Tesla股價突破千元大關　超越豐田成全球第一市值車企

美國電動車生產商Tesla（美︰TSLA） 昨夜股價大漲9%，突破千元大關，收報1028.92美元，再創歷史新高，市值超越豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。

目前Tesla的市值已超過1900億美元，而豐田汽車的市值為1811億美元，本港Tesla概念股亦造好，贛鋒鋰業 （01772） 最新升3.3%，報31.95元，盤中高見33.75元，創1個月高。

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此前宣布與Tesla達成合作，A股的寧德時代（深圳﹕300750）漲逾8%，最新報169.43元人民幣。本港電池股亦跟隨炒上，理士國際 （00842） 升3%，超威動力 （00951） 升4.8%。另外，電動車股比亞廸 （01211） 亦升逾2%，報53.3元，盤中高見54.25元，創1個月高。

從華爾街的消息來看，不少的投行將Tesla的短期股價預期都調高到1300美元，甚至有投資者喊出了今年2000美元的目標股價，即是說Tesla全球市值最高汽車製造商的地位，短時間內將難以被撼動。

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