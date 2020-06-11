【美國示威】亞馬遜禁美國警方使用其人臉辨識技術

▲ 繼IBM宣布停止臉部辨識相關技術的研究與開發後，亞馬遜亦表示，暫停執法部門使用其人臉辨識技術產品Rekognition。

近年有多份研究顯示，人臉辨識技術存在對於年齡、性別和種族的偏見，以及被執法部門濫用技術的問題出現。而美國的示威浪潮，更引起各界對人臉辨識技術在社會上應用的關注。繼IBM宣布停止臉部辨識相關技術的研究與開發後，亞馬遜亦表示，暫停執法部門使用其人臉辨識技術產品Rekognition。

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路透社指出，亞馬遜過去長期以來一直支持將相關科技賣給執法機關。但在示威浪潮影響下，執法單位企圖藉由人臉辨識系統捉拿罪犯，引起社會各界質疑。亞馬遜昨（10日）在官方文章指，將在未來一年暫停執法部門使用Rekognition的服務，並給予國會充分時間制定適當規則，並準備好提供協助。

事實上，過往有研究顯示，Rekognition對於膚色較黑人士會出現性別辦識偏差的問題，而亞馬遜亦曾多次否認，並稱僅是研究人員未正確使用而出現的問題。

除亞馬遜外，IBM行政總裁Arvind Krishna早前向美國國會致信，稱IBM將結束人臉辨識業務，並促請美國國會推行改革，促進種族平等與打擊系統性種族歧視。

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責任編輯：曾曉汶

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