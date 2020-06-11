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加強打擊假新聞　歐盟要求Facebook、Twitter每月提供報告

科技 14:20 2020/06/11

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近日，歐盟呼籲社交媒體加強打擊假新聞力度，並要求Facebook、Twitter等社交媒體平台每月提交報告。

新冠肺炎疫情期間，網絡每天充斥著疫情相關資訊，更有不實消息流傳。近日，歐盟就呼籲社交媒體加強打擊假新聞力度，並要求Facebook、Twitter等社交媒體平台每月提交報告。

據外媒報道，近日歐盟發表報告，指出中國及俄羅斯等國家，在疫情間散播虛假及誤導性消息。歐盟更憂慮，有關錯誤信息會對大眾造成負面影響，其委員會副主席Vera Jourova表示，要求Facebook，Google和Twitter每月發布打擊假新聞報告，內容需要詳細說明平台如何推廣真實具權威性內容，並限制新冠肺炎相關的假新聞及廣告。

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她亦補充，抖音將會與其他社交媒體一樣，參與歐盟訂立的操守守則，承諾打擊所有經平台散播的假新聞，為用戶提供真實性內容。TikTok表示，日後會進一步監察廣告的真實性，以及增加透明度，並幫助研究人員打擊虛假消息。早前，TikTok新任行政總裁Kevin Mayer會見歐盟專員，商討如何解決社交媒體假消息問題。

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責任編輯：李寶如

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