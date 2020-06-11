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【品牌有段古】LVMH旗下電商24S減價　LV買滿200歐元有九折（附優惠碼）

商業 13:36 2020/06/11

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LVMH旗下電商24S減價，而一向全年無折扣的LV只要消費滿200歐元以上，亦可獲9折優惠。

LVMH旗下電商24S減價，多個知名品牌包括Balenciaga、Burberry、Chloe、Valentino等時尚產品可獲低至4折優惠。而一向全年無折扣的LV（Louis Vuitton），現時只要消費滿200歐元以上，在結賬時輸入優惠碼「10FIRST」，亦可獲9折優惠。同時，消費者現凡於24S購物滿300歐元，更可獲免運費優惠。

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LVMH成立於1987年，當年由時裝品牌Louis Vuitton和銷售香檳（Champagne）和白蘭地（Brandy）的Moët Hennessy合併。所以該集團擁有多個全球知名的時尚品牌外，還為國際知名香檳酒莊Moët & Chandon等持有者。

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時至今日，該集團主要的銷售分別五個類別，包括葡萄酒及烈酒、時裝及皮革製品、香水及化妝品、鐘錶及珠寶及精品零售。據集團2020年第一季度的銷售報告顯示，目前主要的市場分別為亞洲（不包括日本）、美國和歐洲（不包括法國），分別佔29%、25%和18%。

報告更顯示，該集團全球的銷售，因疫情全球大流行、位於中國及歐美的門店又分別於1月份和3月份關閉，而受到影響。但隨着綫上銷售擴大，故集團暫時無法估計疫情帶來的整體影響。

【品牌有段故】國泰航空現經營危機　細看港首間民航公司發展

責任編輯：馬意文

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