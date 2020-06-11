【美國示威】南北戰爭看來未打完 今天仍在掀爭議

美國反種族歧視示威持續，多名美國著名歷史人物被攻擊，軍事基地以至城市被要求改名，甚至國父華盛頓（George Washington）也被攻擊。反種族歧視示威者新一波訴求無疑相當誇張，但背後不是全無理據，當中涉及南北戰爭及國父華盛頓的黑歷史。

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為何要求軍事基地改名？

這要由美國南北戰爭講起，1861年美國發生內戰，反對奴隸制的北方州分，與支持蓄奴的南方州分爆發內戰，而目前大部分不少美國軍事基地，都以支持蓄奴南方將領的名字命名。

4年後戰爭結束，這場戰爭終於推崇自由的北軍獲勝，總統林肯隨即發表解放宣言，結束奴隸制度，釋放所有居住在南方邦聯境內的奴隸。

當時戰敗的南軍，留下很多痕跡，全美最大軍事基地北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg），就以南軍將領布拉格（Braxton Bragg）命名，德州的胡德堡（Fort Hood），則源於南軍的胡德將軍（John Bell Hood）。

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用英雄將領命名有何問題？

南北戰爭雖由北軍獲勝，內戰結束後，政府未有禁止南方聯盟旗，得以保留，很多南方人繼續在紀念活動中使用聯盟旗，聯盟旗被視為代表美國南部的傳統及文化，種族問題色彩反而不受重視。

相關將領銅像出於傳統被保留，他們支持蓄奴制度的黑歷史卻甚少被提起，不少人認為，應正視歷史所有部分，這些曾支持黑暗制度的人不應受到歌頌。

華盛頓為何被攻擊？

華盛頓是美國第一任總統，被稱為美國國父，同時是大奴隸主，11歲便繼承父親遺產，包括10名奴隸，後來奴隸數目不斷增加，去世前旗下有300多名奴隸。這些黑歷史近期被示威者咬住不放。

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華盛頓對奴隸有幾差？

他對自己的奴隸相當嚴苛，絕不容許他們逃走，為追回自己的「財產」不計代價。

他曾派人追捕一名逃往其他州分的奴隸，追捕者被該奴隸追求自由的堅定所感動，勸華盛頓放走她，但華盛頓堅持追捕，直至他死去。

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責任編輯：文青青

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