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【疫市營商】疫情暫緩　愛的家促銷口罩

商業 13:17 2020/06/11

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愛的家官網訂購口罩，最高享9折優惠，免運費兼送酒精搓手液1支。（愛的家facebook圖片）

港牌愛的家口罩繼上月底減價2成後，今日（11日）於Facebook宣布，於愛的家官網訂購口罩，最高享9折優惠，兼送酒精搓手液1支。此外，本周六（13日）更有「社區關懷計劃」，可享買二送一或買一送一優惠。銷售手法與一般零售品牌減價促銷無異，究竟是口罩成本降低，還是口罩濟銷？

【口罩供應】港牌口罩減價2成　愛的家口罩低至每個2.76元（附口罩規格一覽）

愛的家官網現已正式啟用，全單消費滿200元免運費、滿300元全單獲贈95折、滿600元全單獲贈9折，凡消費滿300元送酒精搓手液50ML一支。如已登記的顧客更新了生日日期，更享有VIP生日禮遇100元購物金。

假設購買V99口罩50個138元，共5盒總額690元，9折後再減生日100元，即521元有250個口罩，平均每個低至2.08元。

【中小企困局】兒童口罩不易做　SOSo Mask創辦人：成本比售價高要「蝕住賣」

此外，愛的家宣布，本周六舉辦「社區關懷活動」，在指定門店購買V99或S99口罩可享買二送一；長者或學生可享買一送一優惠，更將特設「長者快線」，65歲或以上長者可獲優先購買。

有網民質疑減價目的，愛的家解釋，「因應原材料價錢趨於穩定，零售價格相應調整。」不過，暫未見其他港產口罩有折扣及買一送一等優惠。

有網民質疑減價目的。（愛的家facebook截圖）

【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）

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責任編輯：朱悅瀅

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