解除禁令？　Facebook 允許推廣非醫用口罩的廣告

Facebook宣報，周三（11日）起，允許推廣非醫用口罩的廣告。早前，公司一度禁止平台上出現有關口罩的廣告。

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據CNBC報道，於今年3月時，Facebook表示，為防止詐騙及醫療用品短缺等事情發生，會禁止N95、面罩和頭巾等有關口罩或作用與口罩類近物品的廣告出現。在3月中旬時，公司更禁止消毒洗手液、消毒濕紙巾以及有關新冠肺炎的試劑的廣告出現在平台上。

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Facebook產品管理總監Rob Leathern指，不同的衛生機構都建議公眾出外時（如乘搭交通工具、到某些商店），須佩戴非醫用口罩。公司留意到，各界人士和企業都在努力達致這種需求。

公司表示，現將允許非醫用的口罩廣告投放在Facebook平台上，但前提是產品並沒貝具有有關醫學或預防等用途，如手工製作、可重用、紡織面料口罩等均可出售。Facebook還規定，廣告客戶需要在平台上的廣告投放歷史，至少有四個月，才能推廣非醫用口罩。

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