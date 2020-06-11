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Zara母企宣布將關1200間門店　投10億歐元發展網上業務

環球政經 16:29 2020/06/11

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新冠肺炎爆發打擊全球經濟，令各行各業都進入寒冬期，首當其衝受影響為零售業及服務性行業。Zara母公司Inditex (ITX.MC)於周三 （10日）宣布，在未來2年，將關閉全球多達1200間門店，並集中發展網上業務。

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據外媒報道，Inditex將關閉1000至1200間店舖，主要分佈於歐亞地區屬於Zara以外品牌較少規模的商店。事實上，西班牙企業Inditex SA企下亦擁有Bershka、Pull & Bear及Massimo Dutti等品牌。在重組後，店舖總數會由7412間降至6700至6900間，當中亦包括新開的450間店。

同時，Inditex打算在未來3年投資10億歐元（約88.2億港元）發展電子商務，預料在2022年線上銷售額佔公司業務四分之一 （即佔25%）。

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Inditex 為發展規模較大的時裝企業，在新冠肺炎疫情期間，其第一季（2月1日至4月30）銷售額下跌44%至33億歐元，公司於本季虧損4.09億歐元。而Inditex表示，公司的網上業務增長彌補部分實體店的銷售疲弱。報道指出，公司網上業務比去年同期增50%，單計4月亦比去年同期上升95%。

金融時報》報道，由於在過去3個月，政府實施社交隔離令，迫使千萬名消費者依靠網購購買日常用品。Inditex計劃在未來3年，每年將花費9億歐元改善其科技技術及其他方面事宜。

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