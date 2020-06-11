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美國警暴惹關注 亞馬遜停止向警方提供面部識別軟件

環球政經 13:04 2020/06/11

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監控與私隱之間經常存在矛盾， 今日美國因為黑人被警察槍殺時間導致社會局勢不穩，令美國國民開始反思政府的監控是否恰當，警權會否過大。為警察提供面部識別軟件的領頭科技公司亞馬遜最近宣佈對該軟件加設一年禁用期(one-year moratoruim)，回應警方針對有色人種的殘暴執法。

相關文章：【六四事件】連續31年發聲明 佩洛西：北京侵犯人權三十年

事件始於維權人士關注到軟件有可能存在不準確比對（inaccurate matches)問題，導致潛在的不公平拘捕。亞馬遜與民權人談判其將近兩年，最近終於有塵埃落定。、

相關文章：【美國示威】如若解散警隊 暴力與犯罪會否增加？

亞馬遜稱：「我們希望這一年的禁用期可以給予國會足夠的時間去實施合適的法規，如有要求我們隨時準備協助。」此外北加洲美國公民自由聯盟科技及公民自由主管Nicole Ozer公開支持亞馬遜舉動，同時呼籲更多公司禁用此類軟件。

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撰文 : 歐高榮

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