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【疫市營商】WeChat Pay HK 6月份優惠第一擊　消費20元送7日JOOX VIP

商業 13:01 2020/06/11

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WeChat Pay HK亦與音樂串流平台JOOX合作，推出「消費密密送JOOX VIP」活動。

新冠肺炎疫情下，有市民改用電子支付，減少現金找續。騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK，在6月份推出總值過百元的獎賞，涵蓋商戶消費、生活繳費以及娛樂體驗三大範疇，以擴大其電子支付平台上的市場份額。

首輪優惠包括與中電、OK便利店、759阿信屋及佳寶食品合作，推出專屬獎賞；以及延續「多用多賞」等優惠活動。WeChat Pay HK消費優惠如下：

1. WeChat Pay HK與OK便利店、759阿信屋以及佳寶食品，推出專屬印花活動。由即日起至6月30日，用戶於全港3家商店，單筆消費滿10元即可獲贈專屬印花一個 ， 憑兩個專屬印花可換領5元專屬電子現金券一張，用戶於每個商戶內最高可賺10元。

2. WeChat Pay HK與中電合作推出全新優惠，新用戶可領取30元的專屬電子現金券，並於繳交電費時使用。同時首次使用「生活繳費」繳交中電電費的用戶，更可於繳費前到「優惠專區」內的推廣頁，領取一張價值20元的專屬電子現金券。

倘若綁定中電電費賬戶或之前已綁定賬戶的用戶，繳費前亦可於「優惠專區」內的推廣頁，領取一張價值10元專屬電子現金券，先到先得。

另外，WeChat Pay HK亦與音樂串流平台JOOX合作，推出「消費密密送JOOX VIP」活動。由即日起至6月28日，用戶每星期用WeChat Pay HK於任何商戶，首次單筆消費滿20元，即可免費獲得7日JOOX VIP7，一連三星期最多可以免費獲得21日JOOX VIP。

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責任編輯：馬意文

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