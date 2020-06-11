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【新股IPO】網易首掛換手率逾3成 熱炒程度遠勝阿里（第二版）

金融經濟 16:50 2020/06/11

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焦點新股網易 （09999） 今日首掛造好，一度較招股高約1成。網易招股反應遠勝阿里巴巴 （09988） ，市場關注網易上市後能否超越阿里上市初的佳績。從網易成交看來，網易首日熱炒程度更勝阿里。

網易首日全日成交高達72億元，或5,455萬股。按網易於本港發行1.7億股股份計算，即首日股份換手率逾3成，熱炒程度遠高阿里1倍。按在港發行股份計，阿里首日全日換手率約15%。網易成交旺，令市場憧憬網易走勢較阿里更強。

網易今早股價高見135.2元，較招股價123元高9.9%，股價亦一度高過其隔夜美國預託股（ADS）股價。不過午後大市跌幅擴大，網易股價回軟，全日收報130元，較招股價123元仍升5.7%。網易周三ADS收市價相當於每股約131.74港元，即網易港股今日收市價較隔夜ADS折讓1.3%。

相關文章：【新股IPO】網易全日升近6%　每手賬面賺700元（第二版）

作為掀開新一輪中概股回流序幕的市場焦點，網易招股反應熱烈，公開招股獲超購近360倍，並凍資逾2,300億元。市場憧憬網易上市後表現可勝阿里。

阿里上市初 港股引領ADS上揚

作為第一隻回港第二上市的焦點中概股阿里上市後表現突出，上市首日升6.6%。阿里上市後錄得連升3日，累漲16%；加上成交持續暢旺，阿里上市初期維持升勢，阿里於去年11月底以176元定價上市，股價覆升至1月高見227.4元，不足兩月累升近3成。

 

 

網易招股反應遠勝阿里，而上市後初期的走勢亦可參考阿里初期走向。不過惟須留意兩項指標，分別是港股能否較ADS持續呈溢價，以及上市後成交趨勢。

阿里於本港上市初期的強勢，反映於港股持續較ADS呈溢價，大有港股拉升ADS的趨勢。主要由於港股投資者反應熱烈，在上市首個月，阿里港股收市價平均較上日ADS收市價呈1.5%溢價，市場氣氛旺利好阿里股價走高。

另方面，阿里上市後成交暢旺，尤其是首兩周，每日成媲美股王騰訊 （00700） ，股份每日交投暢旺亦有利阿里股價走勢。按阿里於本港發行量5億股計算，阿里首日股份成交量佔在港發行量約15%，其後幾日亦佔約7至10%，到第三周起才回落至約1%至2%。

網易首日成交比阿里更旺，料可期待出現阿里上市初期的佳績。

責任編輯：錢家鋒
 

阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 香港股票 網易－S（09999） IPO
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