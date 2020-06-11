▲ 【美國示威 美國疫情】美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情恐怕迎來第二波爆發。美國各州解封重啟經濟，加上反種族歧視示威蔓延全國愈鬧愈大，美國疫情確診人數已增至超過200萬，逾11萬人死亡。美國50州中更有21州，新增確診數字重新上升，9州更錄得入院人數回升，疫情反彈與美國近日社會事件關係相信難以撇清。

《紐約時報》報道，美國21州都在周三（10日）錄得新增確診人數增加，包括加州、德州、佛羅里達州等人口稠密州份。德州更一日新增2,504宗新冠肺炎病例，是為疫情以來最多。

上述等9個州份在5月25日陣亡將士紀念日以來，入院人數重回上升趨勢，相信與民眾節日外出舉行社交活動有關。美國傳媒5月底已報道，民眾借公眾假期之機紛紛都沙灘消暑，餐廳酒吧也再次迫滿人，不再保持社交距離，也鮮有人戴口罩。

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與此同時，美國多地急於解除封城等限制措施，之後更遇上黑人疑遭警員濫殺觸發全國大規模示威，使疫情防控難上加難。由於新冠病毒可經口水鼻涕等體液傳播，示威者摩肩接踵高喊口號，可謂高危活動。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）更形容，大型集會是病毒傳播完美場所。

福西坦言，現時美國情況難以處理，一方面民眾有和平示威權利，且有合理示威原因，但另一方面卻要平衡示威帶來的額外病毒傳播風險。

專家早已預期新冠肺炎美國疫情會有第二波爆發，尤其下半年秋冬季節天氣轉冷更適合新型病毒傳播，屆時更適逢開學季節及美國大選衝刺階段，形勢料會更為複雜棘手。

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責任編輯：方圓之