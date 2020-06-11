  • 32°C
香港時間 : 2020611日 (四) 13:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

SONY遊戲主機PS5今晚凌晨4時發布　網傳定價達4650港元

金融經濟 12:53 2020/06/11

分享：

SONY新一代遊戲主機PS5周五凌晨4點發布。

SONY原定於6月4日舉行的PS5發布會，卻因美國爆發大規模示威而推遲。SONY（日：6758）在Facebook和Twitter表示，新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）將於香港6月12日（本周五）凌晨 4：00綫上舉辦遊戲發布會。SONY稱，發布會只能以1080p每秒30幀格式播放遊戲影片，但若果有PS5和4K電視的話，發布會將會更加震撼，意味是次發布會或未能見到PS5本體。

SONY 早前已披露PS5手掣外觀，但主機設計尚未公開。

據外電引述網民轉載英國Amazon資料，2TB儲存空間的PS5將定價為599.99美元，折合約4650港元，較PS4等前代主機首發定價為高。

另外，SONY互動娛樂執行長Jim Ryan建議遊戲玩家戴上耳機觀看，因為直播節目中有很酷炫的音效，如果透過手機或筆電的音響可能較難欣賞，這或許與早前公開的PS5 3D音效功能有關。

據外電報道，PS5首發38款遊戲均為第三方開發商的遊戲，包括《刺客教條：維京紀元》、《戰地風雲6》、《上古卷軸6》等。而SONY是否會在發布會上公布獨家研發的遊戲或第一方遊戲值得期待。

相關文章：【美國示威】Sony宣布PS5發布會延期 「現時非慶祝時機」

相關文章：SONY擬削減PS5上市第一年的出貨量

電玩遊戲 遊戲設置 遊戲平台 電視遊戲機 美國 香港 Facebook PlayStation Sony Twitter

上一篇文章

【新股IPO】網易首日掛牌認購證同日上場　最高行使價199.99元價外5成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【恒指夜期】恒指夜期收市跌77點　納指重上萬關升0.7%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市跌77點　納指重上萬關升0.7%（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）
【新股IPO】9999網易超購近360倍　1手中籤率8%（附分配結果）
【新股IPO】9999網易超購近360倍　1手中籤率8%（附分配結果）
【新股IPO】京東最新孖展認購累計773億　港股招股價較ADR高3.5%（不斷更新）
【新股IPO】京東最新孖展認購累計773億　港股招股價較ADR高3.5%（不斷更新）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）