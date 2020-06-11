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SONY新主機PS5遊戲現身　網傳定價達5800港元

金融經濟 12:53 2020/06/11

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SONY新一代遊戲主機PS5周五凌晨4點發布。

SONY原定於6月4日舉行的PS5發布會，卻因美國爆發大規模示威而推遲。SONY（日：6758）在Facebook和Twitter表示，新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）將於香港6月12日（本周五）凌晨 4：00綫上舉辦遊戲發布會。SONY稱，發布會只能以1080p每秒30幀格式播放遊戲影片，但若果有PS5和4K電視的話，發布會將會更加震撼，意味是次發布會或未能見到PS5本體。

SONY 早前已披露PS5手掣外觀，但主機設計尚未公開。

據外電引述網民轉載英國Amazon資料，2TB儲存空間的PS5將定價為599.99英鎊，折合約5840港元，較PS4等前代主機首發定價為高。

另外，SONY互動娛樂執行長Jim Ryan建議遊戲玩家戴上耳機觀看，因為直播節目中有很酷炫的音效，如果透過手機或筆電的音響可能較難欣賞，這或許與早前公開的PS5 3D音效功能有關。

據外電報道，PS5首發38款遊戲均為第三方開發商的遊戲，包括《刺客教條：維京紀元》、《戰地風雲6》、《上古卷軸6》等。而SONY是否會在發布會上公布獨家研發的遊戲或第一方遊戲值得期待。

相關文章：【美國示威】Sony宣布PS5發布會延期 「現時非慶祝時機」

相關文章：SONY擬削減PS5上市第一年的出貨量

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