【美國示威】反種族主義浪潮 美軍基地中招 特朗普否決改名

反種族歧視的浪潮席捲全美國,不少名人銅像、連經典愛情片《亂世佳人》都中招,軍事基地也不能倖免。美國國防部正籌劃跨黨派討論為部分軍事基地重新命名之事;美國總統特朗普在當地時間周三(10日),在Twitter發文表示反對,不會考慮。

這次改名跟美國19世紀爆發史上最大規模的內戰南北戰爭有關,其時黑奴制度尚未廢除,落敗方的南方是支持保有奴隸制的一方。目前有多個州分的軍事基地是以南方邦聯軍將領命名,包括北卡羅來納州(North Carolina)、德克薩斯州(Texas )和弗吉尼亞州(Virginia)。

在反種族歧視浪潮下,此舉被冠以種族主義的意味,令軍隊所承受的外界壓力更甚。美國海軍亦於9日宣布,禁止在海軍基地和船艦上懸掛南方邦聯旗幟,據悉此前美國海軍陸戰隊也曾作出類似決定。

據美國有線新聞網(CNN)報道,美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)和其他一些軍方將領正準備組織「跨黨派對話」,討論軍事基地更名事宜。

美國陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)和國防部長埃斯珀在周一(8日)的聲明表示,「對兩黨就該主題進行討論持開放態度」,並補充:「每個軍事基地都是以在我們軍事歷史上重要的士兵命名。」( "each Army installation is named for a soldier who holds a significant place in our military history.")

美國軍方表示,儘管理論上軍方有權決定改名,但仍希望先與白宮、國會和地方政府協商。

美國總統特朗普率先表態,周三(10日)他在Twitter發文宣布,反對軍方重新命名軍事基地:

「這些強大的軍事基地是美國偉大傳統的一部分,象徵著一部勝利和自由的歷史。美國在這片神聖的土地上訓練出我們的英雄,並贏得兩次世界大戰。因此,我的政府不會考慮將這些宏偉的軍事設施重新命名。」

( "These Monumental and very Powerful Bases have become part of a Great American Heritage, and a... ....history of Winning, Victory, and Freedom. The United States of America trained and deployed our HEROES on these Hallowed Grounds, and won two World Wars. Therefore, my Administration will not even consider the renaming of these Magnificent and Fabled Military Installations.")