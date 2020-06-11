【科技狂人】再有2間賭城酒店提交申請　要求引入Elon Musk的高速隧道系統

▲ The Boring Company就正在拉斯維加斯會議中心（LVCC），一帶動工興建一條長達1.3公里的商用高速隧道，將於明年一月前就能正式啟用。

「科技狂人」馬斯克（Elon Musk）早前成功圓太空夢，但並不代表馬斯克的科技夢不會繼續進行。馬斯克旗下的隧道建築公司The Boring Company，就正在拉斯維加斯會議中心（LVCC）一帶動工，興建一條長達1.3公里的商用高速隧道，近日再有兩間賭場酒店申請，要求引入The Boring Company的高速隧道系統。

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為了解決洛杉磯嚴重的塞車問題，馬斯克在2016年提出打造高速地底隧道的想法，而目前預計高速隧道將於明年一月前就能正式在拉斯維加斯啟用。據 The Las Vegas Sun報道指，酒店Wynn Las Vegas和Resorts World Las Vegas目前已向當地政府，提交了引入地下隧道系統的申請。

Resorts World Las Vegas行政總裁表示，盼以後到酒店參與展會的客人，不再擔心需步行一段長距離，或會議中心附近出現交通堵塞等問題。因此希望能引入The Boring Company的高速隧道系統，透過快速隧道就可到達目的地。

據The Boring Company資料顯示，隧道內的自駕車Tesla以每小時155英里，即約時速248公里運送乘客，讓原本需時15分鐘的車程縮短至1分鐘。

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責任編輯：曾曉汶

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