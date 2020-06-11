【美股期貨】道指期貨跌逾500點　納指期貨跌穿10000關

▲ 【美股期貨】道指期貨跌逾300點 納指期貨仍守10000關

道指連跌2日後，道指期貨今早續跌逾500點，其餘2大美股期貨亦向下。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）預告美國維持低息水平至2022年底。聯儲會警告，新冠肺炎疫情對經濟前景構成相當大風險，重申疫情短期內嚴重影響經濟活動、就業及通脹。公共衛生危機對中期經濟前景，構成相當大的風險。至於美國部分州顯現第二輪疫情迹象。市場評估經濟復甦步伐及新冠肺炎疫情的發展，投資者觀望最新失業數據。

【16：21】特斯拉（美︰TSLA）盤前跌2%，仍守1000美元水平，報1003美元。

【16：16】穩盛金融（美︰WINS）昨飈1.7倍，股價盤前續升3.4%，報21美元。嘉銀金科（美︰JFIN）昨飈逾96%，盤前再升近5成，報8.68美元。

【中概股】穩盛金融股價曾飈7.5倍 2017年以累升逾45倍成名

【16：13】京東（美︰JD）盤前跌2.4%，報59.23美元；網易（美︰NTES）盤前跌1.6%，報418美元。

【15：28】道指期貨跌幅擴大至逾500點，最新跌567點，報26394點；標指期貨跌55點，報3119點；納指期貨跌137點，報9935點。

【14：00】道指期貨跌近500點，最新跌479點，報26482點；標指期貨跌47點，報3128點；納指期貨跌96點，報9977點。

【12：00】道指期貨跌312點，報26649點；標指期貨跌29點，報3157點；納指期貨跌53點，報10020點，仍企10000點水平。

美股隔晚個別發展，道指早段挫334點，收報26989點，跌282點；標指收報3190點，跌17點；以科技股為主的納指首企穩萬關高收，收報10020點，升66點。

道指跌282點港股ADR升26點 紐約期油升1.7%

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責任編輯︰梁浩碩