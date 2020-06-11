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【美股期貨】道指期貨跌近500點　納指期貨跌穿10000關

金融經濟 14:04 2020/06/11

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【美股期貨】道指期貨跌逾300點　納指期貨仍守10000關

道指連跌2日後，道指期貨今早續跌逾300點，其餘2大美股期貨亦向下。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）預告美國維持低息水平至2022年底。聯儲會警告，新冠肺炎疫情對經濟前景構成相當大風險，重申疫情短期內嚴重影響經濟活動、就業及通脹。公共衛生危機對中期經濟前景，構成相當大的風險。至於美國部分州顯現第二輪疫情迹象。市場評估經濟復甦步伐及新冠肺炎疫情的發展，投資者觀望最新失業數據。

【14：00】道指期貨近跌近500點，最新跌479點，報26482點；標指期貨跌47點，報3128點；納指期貨跌96點，報9977點。

【12：00】道指期貨跌312點，報26649點；標指期貨跌29點，報3157點；納指期貨跌53點，報10020點，仍企10000點水平。

美股隔晚個別發展，道指早段挫334點，收報26989點，跌282點；標指收報3190點，跌17點；以科技股為主的納指首企穩萬關高收，收報10020點，升66點。

道指跌282點港股ADR升26點　紐約期油升1.7%

【港股市況】恒生指數半日跌258點　騰訊逆市破頂滙豐股價插3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數

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【港股市況】恒生指數跌500點　本港地產、銀行股跌勢加劇（不斷更新）

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