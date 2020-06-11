  • 32°C
香港時間 : 2020611日 (四) 13:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中概股回歸】瑞銀：料更多中概股將回歸 北水助推升估值（第二版）

金融經濟 13:14 2020/06/11

分享：

瑞銀預期，更多中概股將會回歸，不少股份「遲早」會納入互聯互通。

中概股回流掀起熱潮，繼阿里巴巴 （09988） 後回歸港股的網易 （09999） 今日正式登陸港交所 （00388） 。瑞銀投資研究部中國互聯網主管劉源認為，中概股回流後雖未能完全消除在美國退市風險，但可分散單個市場風險。他指出，企業從美國退市轉向在香港第一上市，不是一件簡單的事，因涉及稅務、公司架構調整、私有化等問題。

劉源預計，回流的中概股「遲早」將納入互聯互通，從目前與內地投資者的交流，他們均較為看好這些公司的發展，料將有助估值提升。除目前已回港的數家公司外，他預料還有「更多的一批」中概股回歸。

不過，劉源透露，不少尚未上市的中資公司仍考慮在美國上市，他們持更長線的看法，認為中美關係高高低低，美國市場對於互聯網領域也更熟悉、更成熟，目前仍處在觀察、判斷。

此外，瑞銀金融行業分析師朱曉偉向內地媒體表示，目前42家在美首次上市的中資公司符合在香港二次上市的要求，佔中概股總市值的46%（5430億美元）。香港股市的流動性充裕，足以接納這些公司。若港股市場成為投資中國新經濟公司的門戶，全球資產管理者將樂於保持對這些香港上市個股的倉位。

內地綫上消費V型反彈

疫情影響方面，劉源認為中國綫上消費經歷V型反彈，增長已恢復至去年水平，綫上消費滲透率超過30%，預計未來4至5年，綫上消費滲透率可接近40%水平。

遊戲方面，他預期隨著疫情受控流量回落，下半年遊戲增長將比上半年慢，但料未來數年將維持低雙位數增長，同時行業龍頭也正積極拓展海外市場，將有助公司表現。

（第二版加入朱曉偉評論）

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【騰訊股價】《PUBG Mobile》成5月全球最賺錢手遊 騰訊創逾2年高

【新股IPO】網易半日升8%　每手賬面賺980元（第二版）

記者：陳健婷

香港股票 互聯互通 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後跌逾300點　本港地產銀行股挫滙豐、恒地跌逾3%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】網易上市後走向 港股較ADS溢價成關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【恒指夜期】恒指夜期收市跌77點　納指重上萬關升0.7%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市跌77點　納指重上萬關升0.7%（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）
【新股IPO】9999網易超購近360倍　1手中籤率8%（附分配結果）
【新股IPO】9999網易超購近360倍　1手中籤率8%（附分配結果）
【新股IPO】京東最新孖展認購累計773億　港股招股價較ADR高3.5%（不斷更新）
【新股IPO】京東最新孖展認購累計773億　港股招股價較ADR高3.5%（不斷更新）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）