【中概股回歸】瑞銀：料更多中概股將回歸 北水助推升估值（第二版）

▲ 瑞銀預期，更多中概股將會回歸，不少股份「遲早」會納入互聯互通。

中概股回流掀起熱潮，繼阿里巴巴 （09988） 後回歸港股的網易 （09999） 今日正式登陸港交所 （00388） 。瑞銀投資研究部中國互聯網主管劉源認為，中概股回流後雖未能完全消除在美國退市風險，但可分散單個市場風險。他指出，企業從美國退市轉向在香港第一上市，不是一件簡單的事，因涉及稅務、公司架構調整、私有化等問題。

劉源預計，回流的中概股「遲早」將納入互聯互通，從目前與內地投資者的交流，他們均較為看好這些公司的發展，料將有助估值提升。除目前已回港的數家公司外，他預料還有「更多的一批」中概股回歸。

不過，劉源透露，不少尚未上市的中資公司仍考慮在美國上市，他們持更長線的看法，認為中美關係高高低低，美國市場對於互聯網領域也更熟悉、更成熟，目前仍處在觀察、判斷。

此外，瑞銀金融行業分析師朱曉偉向內地媒體表示，目前42家在美首次上市的中資公司符合在香港二次上市的要求，佔中概股總市值的46%（5430億美元）。香港股市的流動性充裕，足以接納這些公司。若港股市場成為投資中國新經濟公司的門戶，全球資產管理者將樂於保持對這些香港上市個股的倉位。

內地綫上消費V型反彈

疫情影響方面，劉源認為中國綫上消費經歷V型反彈，增長已恢復至去年水平，綫上消費滲透率超過30%，預計未來4至5年，綫上消費滲透率可接近40%水平。

遊戲方面，他預期隨著疫情受控流量回落，下半年遊戲增長將比上半年慢，但料未來數年將維持低雙位數增長，同時行業龍頭也正積極拓展海外市場，將有助公司表現。

（第二版加入朱曉偉評論）

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【騰訊股價】《PUBG Mobile》成5月全球最賺錢手遊 騰訊創逾2年高

【新股IPO】網易半日升8% 每手賬面賺980元（第二版）

記者：陳健婷