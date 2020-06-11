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【美國零息】鮑威爾預告兩年不加息　金管局：資金持續流入港元

金融經濟 11:57 2020/06/11

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金管局指出，資金持續流入港元體系，顯示市場對香港金融體系及港元的信心。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）預告，美國會維持低息至2022年底，香港金管局回應指，美國經濟走出新型冠狀病毒的陰霾之前，美聯儲較大機會維持政策利率於接近零水平，而美聯儲亦表示會繼續運用其政策工具支持經濟及市場暢順運作，有助進一步舒緩環球金融市場的緊張情緒。

金管局續指，香港外匯及貨幣市場一直保持有序運作，最近聯繫匯率制度下的強方兌換保證更繼4月之後再多次被觸發，代表資金持續流入港元體系。

金管局認為，資金流入港元體系説明聯匯制度的有效運作，亦顯示市場對香港金融體系及港元的信心。金管局會繼續監察市場情況，按照聯匯制度保持貨幣及金融穩定。

金向局今晨再承接美元沽盤，向市場注資15.11億港元，為今年第16次於港元強方兌換保證出手，共注資481.06億元，銀行體系結餘增至1221.27億元。

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經濟 加息 兌換保證 鮑威爾 香港金融管理局 美國聯儲局
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