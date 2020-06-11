軟銀旗下Arm稱中國合資公司CEO嚴重違規被免職　合資公司：未發生人事變動

▲ Arm的半導體設計用於全球大多數的移動設備之中，公司全球營收很大一部分來源於華為等中國企業。

軟銀（Softbank）旗下英國晶片製造商Arm宣布，罷免中國合資公司安謀科技（中國）（Arm China）行政總裁吳雄昂。不過， 安謀中國在官方微信賬號發布聲明稱，安謀中國未發生人事變動，吳雄昂繼續領導公司。Arm與中國合資公司的糾紛正值中美關係升溫的敏感時刻。

Arm稱吳雄昂因嚴重違規被免職

Arm 9日（周二）宣布，安謀中國的董事會以多數票通過罷免吳雄昂的決定，臨時任命了2名聯合CEO。Arm 表示，調查發現吳雄昂未曾披露的利益衝突和違反員工守則的行為，吳雄昂已被解職。安謀中國是一家由Arm母公司軟銀與中國、新加坡的投資者及主權基金共同成立的合資公司。軟銀擁有49%股權，其他投資者則擁有51%股權。

安謀中國：吳雄昂繼續履行CEO職責

不過，安謀中國翌日在微信賬號發布聲明稱，安謀中國未發生人事變動，指「安謀科技（中國）有限公司作為在中國依法註冊的獨立法人，依照有關法律法規，吳雄昂先生繼續履行董事長兼CEO職責。安謀中國目前運營一切正常，對中國客戶和産業合作夥伴的支持和服務也一如既往。」

美國潛在施壓或令華合資企業嘗試自立門戶

Arm的半導體設計用於全球大多數的移動設備之中，公司全球營收很大一部分來源於華為等中國企業。有分析員指出，Arm是一間英國公司，但在美國和美國生態系統中有大量商業活動，若果美國開始向Arm施壓，要求其切斷與中國實體的關係，情況將會十分麻煩。

該分析員指，美國對Arm的潛在施壓可能會促使其在華合資企業嘗試自立門戶，但這仍將對華為產生重大影響，因為華為的晶片製造部門海思就依靠Arm的設計。

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