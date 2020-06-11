【科網狂潮】微盟逆市升破頂　離瑞信目標價還有7%可追？

▲ 微盟逆市坡頂，距離瑞信目標價還有7%，值得追？

港美科技股造好，Saas概念股微盟 （02013） 延續昨日升浪，早段股價再破頂，高位9.91元；現逆市上揚1.58%，新造9.65元，獲5.75億元資金追捧，最新市值高達216億元。微盟昨首獲瑞信報告唱好，目標價上望10.6元，按當前高位計算，仍有約7%升幅空間。

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疫情成內地企業加速數字化轉型的催化劑，為企業數字化轉型提供解決方案的微盟等Saas（Software as a Service，軟體即服務）行業服務商亦迎來發展機會。瑞信形容微盟是電商SaaS中的龍頭，可受惠內地電商平台持續增長。

在天貓淘寶、京東 （新上市編號：09618） 這些成熟的電商平台中，商家投入店鋪廣告的爭客成本變得越來越貴，於是電商和中小企業轉向私域流量（可直達用戶的渠道，如微信、用戶群等）獲客及提升品牌。

微盟在私域流量方面相當有優勢，背靠騰訊 （00700） ，後者為第二大股東，持股8.08%，微盟可透過社交平台微信為中小企業提供廣告營銷服務。據微信小程序數據，去年DAU（日均活躍用戶）超過3億，累計GMV（交易額）8000億元人民幣。

微盟啟動「直播帶貨大會」打造私域直播

踏入6月便拉開618電商購物狂歡節的序幕，微盟昨（10日）宣布，攜手聯想、夢潔、GXG、上海家化等逾百個零售品牌，開啟綫上及綫下（O2O）零售購物節。另外，6月16日晚間，微盟啟動「微盟直播」，邀請明星嘉賓至小程序直播間，開展一場「直播帶貨大會」。

微盟稱，企業私域流量的邏輯是精細化運營，微盟將持續深耕智慧零售和私域直播，連接品牌和用戶，加速品牌數字化轉型。

而除618購物節之外，下半年還有雙11、雙12等多個大型購物節，似乎還有想象空間。

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