【美國示威】國父華盛頓也淪狙擊目標 曾擁奴隸捲歧視

▲ 美國國父華盛頓成為被攻擊對像，有聲音認為，其雕像應被拿下。

美國反種族歧視的抗議示威浪潮持續，並出現上綱上線情況，歷史人物被放大審視。有抗議種族歧視的人士認為，美國國父、第一任美國總統華盛頓的雕像應被移除，主因華盛頓曾經擁有奴隸。

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美國非裔律師Angela Rye出席有綫新聞網絡（CNN）節目時指，美國的歷史不完全是光彩的，華盛頓（George Washington）正正是奴隸主，有人認為這些人保護了美國的自由，但「他沒有保護我的自由。」

Angela Rye認為，不僅華盛頓，起草《美國獨立宣言》，當中定明人人生而平等（All men are created equal）的第3任美國總統傑佛遜（Thomas Jefferson）的雕像，亦應被移除。

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她續指，應有碗話碗，學習歷史，從中學習，不能說只指摘Robert E. Lee，卻對華盛頓手下留情，要公平看待，美國立國過程確實充滿很多暴力，很多非裔受若受難。

羅伯特李（Robert E. Lee）是美國南北戰爭期間著名南軍將軍，曾創下輝煌戰功、是推動美國歷史進程關鍵人物，但他也是奴隸主，早前被翻舊帳，2017年夏洛茨維爾市（Charlottesville）的騷亂，便是由他的雕像引起。

美國近期的示威運動，催生出一股批判熱潮，任何疑似涉及種族歧視，支持警暴的標誌、歷史人物、電視節目，都遭到鋪天蓋地攻擊，甚至美國一些以歷史人物名稱命名的城市，面臨改名危機。

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責任編輯：文青青

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