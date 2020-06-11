【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢

▲ PS5發布會將於香港時間6月12日凌晨4時舉行。而在發布會前夕，亞馬遜就率先大爆PS5主機價錢！

受美國示威活動影響，Sony日前推遲PlayStation 5（下稱PS5）發布會至香港時間6月12日凌晨4時舉行。在發布會前夕，PS5的商品資料悄悄於亞馬遜英國官網上架，售價及遊戲名單亦隨即曝光。而據亞馬遜資料顯示，PS5將比前幾代PlayStation主機的售價高。

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綜合多間外媒報道指，英國亞馬遜於香港時間今（11日）凌晨時分，悄悄將PS5的商品資訊放到官網，甚至一度啟動預購程序，更有網民成功獲得亞馬遜的預購確認信。而據亞馬遜的資料顯示，PS5 2TB 儲存空間版本價格定為599.99美元（約4650港元），比PS4售價3380港元貴逾千元。

▲ 有網民成功獲得亞馬遜的預購確認信。（Wario64 Twitter截圖）

此外，亞馬遜官網亦出現118款PS5遊戲，雖然遊戲名稱被沒有公開，但就就列出遊戲廠商的名字，包括：EA、Ubisoft、Rockstar等。不過，目前亞馬遜官方已刪除相關網站，所以更多確實資料，仍待Sony稍後在發布會上正式公布。

▲ （Reddit資料圖片）



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責任編輯：曾曉汶

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