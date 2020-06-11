▲ 【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升

中美5G科技戰白熱化，美國擴大封殺華為，嘗試切斷華為晶片供應鏈。不過，美國政府竭力圍堵華為之際，美國晶片設計軟件企業中國收入卻不跌反升，反映美企還在向中國輸出晶片設計技術，這不排除可助華為突破美國政府針對式封鎖。

美國商務部去年已禁止美企與華為交易，但耐人尋味的是，美國電子設計自動化（EDA）軟件企業，在中國業務保持堅挺。這些企業出品的軟件用於設計高端晶片，而這市場一直由美國企業壟斷。

華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨

EDA軟件巨頭鏗騰電子科技（Cadence Design Systems）業績顯示，公司看來未有受到美國封殺華為影響。Cadence今年首季中國市場營業收入佔整體13%，達8,380萬美元，數字比前年大增80%。

從數字可以推測，這些美企與華為以外的中國客戶生意有所增加。另一EDA軟件巨企新思科技（Synopsys）董事長兼聯席行政總裁Aart de Geus 5月表示，公司中國業務增長尤其顯著。他坦言，公司正學習如何和華府制裁共存，保持中國生意增長。惟Synopsys未有透露公司的客戶和交易細節。

美國去年開始封殺華為以來，華為已大力減少依賴美國，轉用子企海思半導體設計晶片。美國今年5月再擴大限制，禁止全球企業使用美國科技向華為供應晶片，台灣晶片製造商（TSMC）隨後暫停接受華為訂單。華為晶片投產受到打擊，中國5G建設進度也面臨考驗。

華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網

日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失

然而，華為以外中國市場加大引進美國晶片設計軟件反映，中國其他企業晶片設計能力有望大幅提高，意味後者今後或可向台積電下單生產晶片，再間接供應華為，助華為繞過美國封殺。

《日經新聞》稱，中國地方政府正大力扶持無廠晶片企業（只設計晶片，由他人代工生產），現時數量據報已達到500家。

換句話說，中國正在華為系統以外，打造數以百計有力設計高端晶片的小型企業，這些企業今後可能負責於不受美國制裁下，向華為供應品質一致的晶片。

日本機械振興協會經濟研究所調查指，中國地方政府購買EDA軟件，交予無廠晶片企業使用案例激增，若這些企業得到華為旗下海思半導體支援，晶片開發條件不排除可以媲美海思半導體本身。

中國5G基站突破20萬 中美下一戰不用關稅

200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 美國Kyle Bass無懼或輸清光

德銀：中國經濟將驚豔反彈 美國成最大攔路虎

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之