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【5G手機】小米最平5G手機攻港　10 Lite售2499元起

科技 12:01 2020/06/11

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小米今（11日）宣布旗下最平的5G手機10 Lite攻港，6GB+128GB版本售2499元﹐8GB + 256GB版本售2,999 元。

小米今（11日）宣布旗下最平的5G手機10 Lite攻港，6GB+128GB版本售2499元﹐8GB + 256GB版本售2,999 元。下周二（16日）中午起於小米之家、小米香港官網、全線 csl. 專門店及網店、全線1O1O Center、The Club及豐澤全線分店及eShop，正式發售。

小米10 Lite採用6.57吋屏幕，搭載高通（Qualcomm）Snapdragon 765G處理器，內建 4,160mAh 電池，並支援20W快充。

＞＞【5G手機】韓媒爆料　Galaxy Note 20傳於8月5日線上發布

＞＞【香港5G】車聯網、智慧醫療　料成5G在港打響頭炮項目

相機方面，配備4,800萬像素主鏡頭、1,300 萬像素超廣角鏡頭，以及同樣為200萬像素的微距鏡頭及景深鏡頭。另有超級夜景2.0、AI 動態換天以及Vlog模式，方便製作影片。

此外，該集團旗下主攻中低端市場Redmi亦宣布推出4G平價手機Redmi Note 9，4GB+64GB版本售1,299 元，4GB+128GB版本售1,499 元。 並於明日起預售，下周二正式開售。

責任編輯：張寶燕

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