第三屆「創業快綫」優勝初創順利誕生 開拓「疫」境機遇 創造商業新常態

▲ 「創業快綫 」優勝初創企業與評判及嘉賓合照

由香港貿易發展局（香港貿發局）舉辦的第三屆初創企業培育計劃「創業快綫」決選圓滿結束，一眾優勝初創順利誕生，並將參與由香港貿發局舉辦的一系列本地及海外活動，全方位拓市場、建人脈、增曝光及覓夥伴。因應新型冠狀病毒肺炎疫情，決選變陣進行線上同步直播，並增設「創業快綫 - 我最喜愛的初創」獎項，由網民一人一票投選心頭好，最終由MICology Limited贏得此獎項。

香港貿發局助理總裁梁國浩說：「環球經濟不明朗，初創企業首當其衝，但創業精神就是永不言敗。有危總會有機，疫情帶來商業及消費新常態，傳統企業更容易接受新概念。香港的初創在創新科技表現傑出，推出產品及服務應對疫情。香港貿發局會全力支持初創企業，讓他們在『疫』境中繼續拓展商機，並向國際買家推廣香港在創新科技的優勢。」

環球推廣有助開拓市場

進入決選的初創業務涵蓋人工智能、大數據、生物科技、物聯網、金融科技、機械人技術等範疇，於會上向簡介業務並接受一眾評判和網民的即場提問。今年的評判包括尚乘集團董事會主席兼總裁蔡志堅、紅杉資本中國基金專家合夥人車品覺、阿里巴巴創業者基金執行董事周駱美琪、慧科資本有限公司聯合創辦人及董事總經理邱達根，以及香港初創企業協會主席趙子翹。他們選出的優勝者包括：Arical、Arovia Hong Kong Limited、Bug Bros Biotech、Gense Technologies、ImBee、Inovo Robotics、Open Ocean Engineering Limited、Return Helper Limited、Shopkyo、SPES Tech Limited及酒世界交易平台。

▲ 「創業快綫」策略夥伴及評審

香港貿發局將為優勝初創安排一系列交流、考察及推廣活動，讓他們與潛在投資者、買家和合作夥伴會面。這些活動包括香港貿發局在香港舉行、設有「初創專區」的展覽及會議，例如「亞洲金融論壇」、「香港春季及秋季電子產品展」、「香港國際醫療及保健展」等，又會在國際展覽中設置「香港館」，如美國拉斯維加斯消費電子展(CES)、西班牙世界行動通訊大會(Mobile World Congress)等，讓初創企業踏上世界舞台，汲取實戰經驗。

新增獎項帶來雙重機遇

尚乘集團連續第二年成為「創業快綫」策略夥伴，決選評審委員會成員之一、尚乘集團董事會主席兼總裁蔡志堅說：「今届『創業快綫』决選的參賽者表現優異，提出了許多創意思維及實用方案，充分表現香港青年創業、創新、創造力。」

他勉勵初創：「縱使目前總體營商環境充滿挑戰，但其實變化中能尋找新的機遇及機會，靈活變通的創新創意可以按照市場需要及轉變作出優化調整，反而能更好地拓展及掌握新的機遇。」今年新增的「尚乘蛛網生態初創大獎」，由尚乘集團挑選決選表現最好的初創，尊享「尚乘蛛網生態圈」資源及網絡，並與其他成員協作共贏。贏得此獎項的初創企業為ImBee Limited。

另一名評審、香港初創企業協會主席趙子翹表示：「創業旅程總是荊棘滿途，但創業者的真正實力在於憑藉信念克服挫折，迎難而上。尤其是今年環球經濟受疫情影響，一眾初創依然成功展現出超乎想像的韌性面對逆境。我樂見參賽的初創公司利用過去數月好好裝備自己，嶄露光芒。他們借助『創業快綫』這個獨特的平台，把握逆境帶來的全新機遇、建立人脈，進一步發掘國際市場機遇和尋找潛在投資者與合作夥伴。我期望優勝初創加入HK Startup Society 後能夠繼續實現夢想，不單於香港發熱發亮，更能放眼世界舞台。」

▲ 著名「棟篤笑」藝人 Vivek Mahbubani 擔任「創業快綫 」決選主持

向商界取經提升知名度

「創業快綫」為初創提供廣泛的宣傳機會，以提升品牌知名度。同時，初創有機會與投資者及行業領導者交流，汲取營商經驗。去屆優勝者、研發智能香薰機的密斯卡陀表示收穫甚豐。密斯卡陀創辦人余姿蓉說：「有賴香港貿發局的龐大網絡，我們有機會接受本地及海外傳媒專訪，分享公司如何透過最新的抗疫香薰系列突圍而出，把握『疫』市商機。『創業快綫』為我們增加市場曝光率，協助我們接觸更多客戶。」

去屆另一優勝初創、研發成衣質量檢測的易迅國際有限公司聯合創辦人及主席李秋明說：「『創業快綫』資助我們參加不同的展覽及海外交流活動，讓我們可在有限的市場營銷預算下開拓客源、物色合作夥伴。我曾與著名風險投資者邱達根會面，獲得許多業務發展方向的意見，讓我獲益良多。」

全力支援初創建生態圈

香港貿發局將繼續全力支援創業生態圈，以保持香港作為亞洲創科樞紐的競爭優勢。該局推出了「T-Box 升級轉型計劃」，提供諮詢服務和市場資訊等，協助企業開拓海外市場、進行品牌升級、發展電子商貿，甚或加快生產轉移；該局亦在多個平台推出「創業新聲」專訪系列，邀請香港初創企業分享他們如何透過發揮創意、靈活變通，捕捉各地商機。

此外，香港貿發局將於7月中舉辦「創業日」，亦會在多個在港舉行的國際商貿展覽上設立「初創專區」，協助初創企業接觸來自世界各地的買家和供應商，締造建立合作夥伴機遇。

(資料由客戶提供)