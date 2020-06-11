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【趣話財經】內銀新股變左豬頭骨？　今年靠渤海銀行6月先開齋

股樓投資 10:54 2020/06/11

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筆者早前提及內房趕來香港新股上市，另一傳統熱門板塊內銀股，卻在IPO市場斯人獨憔悴。同過去幾年相比，內銀新股待遇真係天同地比，單計上年，香港有晉商銀行 （02558） 及貴州銀行 （06199） 兩間城商行上市，而A股就有郵儲銀行（滬：601058）、浙商銀行（滬：601916）等大大小小的銀行上市，不過如果計中小型銀行，A股蘇州銀行（深：002966）係上年4月成功過會之後無新丁。今年首5個月，中港股市都沒有一隻內銀新股上市，香港而家有新疆匯和銀行及威海銀行等排隊，但直到渤海銀行獲批，香港的內銀新股先開到齋。

內銀新股遇冷，一方面由於大型銀行陸陸續續已上市，另一方面一些較細的銀行如包商銀行、錦州銀行 （00416） 都出現金融風險，令監管機構及市場對特別係中小型內銀有戒心。渤海銀行雖然有渣打銀行加持做第二大股東，不過上市後表現都未必好理想。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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