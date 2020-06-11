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【網易IPO】9999網易首日收報130元　散戶一手賺700元（不斷更新）

股樓投資 16:30 2020/06/11

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【下午4時半更新】

網易收市報130元，較招股價123元升5.7%或7元，最高曾見135.2元，全日成交額72.3億元。散戶抽中一手帳面購700元。

【中午12時半更新】

網易中午收市報132.8元，較招股價123元升近8%，半日成交金額48億元。散戶抽中一手帳面賺980元。

【早上10時更新】

網易（09999）首日掛牌，開市最高曾至135.2元，最新報133.4元，較招股價123元升10.4元或8.3%，成交額逾27億元。未計手續費，一手抽中的股民帳面賺1,040元。

相關文章：【網易IPO】明上市暗盤升5.6%　基金經理：目標先睇140元

網易美國ADS昨晚跟隨科技股造好，收報424.98美元，升3.77%。以1股ADS相等於25股港股計，折合約132.3元。

網易IPO合共有逾37萬人參與，最終超額認購360倍。一手中籤率僅得8%，要認購45手即4,500股才可穩獲一手。

相關文章：【異動中概股】一晚熔斷14次曾升12倍　房多多全日仍大升4倍

招股定價為每股123元，由於公開認購超額倍數逾20倍，按回撥機制，IPO發售股份最終數目增至2,058萬股，佔新股總發行額的12%。

 

撰文 : 李兆明

香港股票 IPO 網易－S（09999）
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