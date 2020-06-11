Android 11 Beta正式登場　全新功能曝光

▲ 在香港時間今（11日）凌晨時分，Google正式開放Android 11 Beta予公眾下載。

受到新冠肺炎及明尼蘇達示威影響，Google兩度延期公布新版本Android 11 Beta的詳情。而終在香港時間今（11日）凌晨時分，正式開放Android 11 Beta予公眾下載，並宣布Android 11將會主要聚焦於人、控制及私隱三大方面，推出不少全新功能。

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Google宣布，新功能分為人、控制及私隱三部分。首先在人方面，一如外界所料，加入了開啟或關閉泡泡對話訊息選項，當有訊息時，可以將對話通知變成氣泡，浮在屏幕，想開啟才點擊開啟；另外亦設置對話優先選擇，可以固定與某人的對話在通知第一位。

設備控制上，Android 11 Beta就推出全新介面，例如電源按鈕可用作關機及重新啟動外，現在亦可直接控制Google Pay及智能家電等。聽音樂時，使用者可直接在通知欄操作播放、暫停，或是切換歌曲功能，不需進入到音樂軟件才可切換音樂。

私隱方面，Google將允許使用者可逐次授權程式使用麥高峰、相機及通訊錄功能，避免有惡意程式長期進行監控；而一些長期沒有使用的應用程式，Android 11亦會自動重置權限。同時亦會持續更新Google Play服務安全條款。

而Android 11 beta目前已開放予Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4與Pixel 4 XL手機用戶下載安裝測試，第三方品牌特定款式手機則仍需再等待。

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責任編輯：曾曉汶

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