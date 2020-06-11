【虛擬銀行】天星銀行今日開業　首兩萬活期存款年利率3.6%

▲ 天星銀行今日開業 首兩萬活期存款年利率3.6%

小米 （01810） 及尚乘集團合組的虛擬銀行天星銀行（airstar）今日正式開業。天星銀行開業初期服務涵蓋活期存款、定期存款及貸款服務。該行特別在正式開業時推出優惠存款服務，首2萬港元活期存款可享年利率3.6%。

天星銀行表示，特別在正式開業時推出「星級」存款服務，將活期存款的利率提升至3.6%，戶口結餘只要是首2萬元即可以享有。在開業期間成功開戶之客戶可於開戶日起至2021 年6 月10 日期間享有3.6%「利率不變保證」。推廣將直至另行通知，視乎市場反應。

除存款服務外，天星銀行在開業期間亦會提供貸款服務。透過天星銀行手機應程式便可即時申請貸款，客戶可享有低至實際年利率2.99%，並以日息計算，不設手續費。

天星銀行去年5 月獲金管局頒發虛擬銀行牌照。今年3月開始的試業，反應正面，客戶最快於5 分鐘內完成開戶。此外，客戶除可透過「轉數快」（FPS）即時轉賬港幣及人民幣至其他戶口，亦可以「即時支付結算系統」（RTGS）進行港幣、美元及人民幣跨銀行轉賬。

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