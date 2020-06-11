【港股市況】恒生指數早段跌逾百點　ATMX逆市升騰訊破頂見450元水平（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約185點 道指期貨跌141點 9999網易今掛牌

美股個別發展，聯儲局預期直至2022年都將維持近零息水平，道指跌282點；納指首企穩10000關高收，收報10020點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約26點，恒指料開報25075點。

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【10：16】騰訊系昨造好後，今早個別發展，除騰訊 （00700） 升1.7%外，微盟 （02013） 升1.4%，高見9.69元續破頂；易鑫 （02858） 跌1.1%；閱文 （00772） 暫無升跌。

【10：13】國泰航空 （00293） 股價反彈1.8%，高見8.99元。

【10：12】中生製藥 （01177） 股價升3%，破頂高見14.42元。中生製藥建議發行紅股，並以每持有2股現有股份可獲發1股紅股的基準，發行合共62.9億新股。

藍籌中生製藥突宣布擬每2股派1紅股 股價攤薄至9.28元

【10：05】恒大健康 （00708） 升13.3%，高見7.32元。集團公布，以3.795億美元增持瑞典電動智能汽車整車製造公司NEVS 17.6%股權，而令NEVS成為其全資附屬公司。

【異動股】恒大健康大漲逾13% 計劃收購電動車NEVS剩餘股權

【10：02】神州租車 （00699） 今早回吐逾3%，低見2.2元。

【09：58】滙豐 （00005） 跌幅擴大至2.3%，低見38.8元。其他本地銀行股亦下挫，渣打 （02888） 升1.4%；恒生 （00011） 跌3%；東亞 （00023） 跌1.2%；中銀香港 （02388） 跌1.4%。

【09：52】大市反覆，港股再掉頭回落跌約170點，至24880點水平。

【09：46】港股早段轉升，重上25000點水平，最新升約5點。

【09：42】大市跌幅急速收窄，最新僅微跌約10點。

【09：35】港股早段跌幅擴大至逾百點，恒指最新報24890點，跌158點，跌穿25000點水平。

【09：32】ATMX造好，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.8%，破頂高見450.8元，最新報449.8元試企450水平；美團點評 （03690） 升2%，高見163.4元；小米 （01810） 升0.3%。

【09：30】滔博 （06110） 跌7.6%，低見10.64元。滔搏公布，控股股東百麗體育與配售代理美林亞太訂立大宗交易協議，按每股10.5元的價格向獨立方配售2.768億股現有股份，佔總額約4.46%，作價比對上日收市價折讓9%。

【09：27】內地3大股指個別發展，上證跌0.13%，深證跌0.07%，創業板指升0.01%。

【09：27】人行開展800億元人民幣逆回購操作，700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【09：27】人民幣兌美元中間價較上日調升95點子，至7.0608。

【09：23】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 跌1.6%，開報39.1元；騰訊 （00700） 升1%，破頂報450.8元；港交所 （00388） 升0.4%，開報297.6元；中移動 （00941） 跌0.4%，開報55.55元；友邦 （01299） 升0.3%，開報73.7元。

【09：20】恒生指數低開51點，開報24997點。網易 （09999） 首掛，開報133元，較招股價高8.1%。

【新股IPO】網易開市價報133元較招股價升8% 每手賺1000元

【新股IPO】網易上市「雲敲鑼」 丁磊現身：香港上市「全新起點」

【09：15】京東 （新上市編號：09618） 據悉將香港IPO指導價設在每股226元；京東發售定價上限為236元。

【新股IPO】京東據悉IPO指導價226元 較美股收市價有近4.1%水位

【08：51】網易 （09999） 今首日掛牌，昨暗盤收市，在富途證券暗盤交易場收報131.7元，升7.1%。美股收市報424.98美元，折算港股131.74元，較港123元IPO定價高6.6%。

【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）

【08：50】恒指黑期跌約185點，報24919點，道指期貨跌141點，報26691。

【08：45】中美關係雖然因新冠肺炎疫情、「港區國安法」等問題轉趨緊張，但並未影響中國採購美國大豆，報道引述消息指中國國有和私營買家本月至少購買10船美國大豆，其中3船大豆是在隔夜訂購。

【中美貿易戰】中美關係緊張之際 中國續購美國大豆

【08：20】中概股穩盛金融（美︰WINS）隔晚一度飈升7.5倍，高見64.35美元，為2019年1月以來最高，最終收報20.31美元，升1.7倍。穩盛金融曾以不足2年累升4555%而成名。

【中概股】穩盛金融股價曾飈7.5倍 2017年以累升逾45倍成名

【07：45】新昌創展 （01781） 公布，湯栢楠已辭任其於新昌創展執行董事及行政總裁職位，以投入更多時間處理私務。新昌創展表示，與湯栢楠之間有分歧。

新昌創展︰執行董事兼行政總裁辭任 雙方有分歧

【07：30】道指早段挫334點，收報26989點，跌282點；標指收報3190點，跌17點；以科技股為主的納指首企穩萬關高收，收報10020點，升66點。

港股ADR收報25075點，升26點或0.1%；恒指夜期跌77點，收報24940點，低水110點，成交26,000張。

道指跌282點港股ADR升26點 紐約期油升1.7%

【05：30】金管局今晨以港元承接1.95億美元沽盤，向市場注資15.11億港元，銀行體系結餘將增至1221.27億元。

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責任編輯︰梁浩碩