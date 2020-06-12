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【恒指夜期】道指暴瀉1861點　恒指夜期收市挫502點失24000點關（不斷更新）

金融經濟 04:10 2020/06/12

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【港股市況】恒指黑期跌約185點 道指期貨跌141點　9999網易今掛牌

市場憂慮美國疫情爆發第二波，連同獲利盤急急湧現，道指尾市最多跌1907點或7.1%，低見25082點，標指最多跌6%，納指最多跌5.3%，英法德股收市亦跌逾4%，中概股同時急挫，阿里美股較港低2.1%，滙豐倫敦較港再跌3%，夜期最多跌511點，港股開市勢受遏。

【04：00】道指跌1861點或6.9%，收報25128點，標指跌5.9%，收報3002點，納指跌5.3%，收報9492點。

【03：00】恒指夜期收市挫502點，收報23864點。

【00：45】滙豐倫敦折算收報36.8港元，較港低1.05元或2.8%。

【00：30】英法德股收市跌逾4%，法國跌4.7%，德國跌4.5%，英國跌4%。

【23：26】恒指夜期報24197點，挫169點，低水283點。

【22：59】美股跌勢加深，道指瀉逾1000點，恒指夜期跌幅亦擴大，報24188點，挫178點，低水292點。

【新股IPO】京東凍資約2800億　超購近180倍

【美國第二波疫情】疫苗股又逆市炒　對沖美股大跌？

【22：33】美股三大指數走勢繼續疲弱，道指挫逾800點，惟恒指夜期跌幅則略收窄，報24314點，跌79點，低水193點。

【21：30】美股低開，道指開市挫902點，恒指夜期則報24243點，跌123點，低水237點。

【21：08】美股開市前夕，道指期貨瀉近900點，恒指夜期報24223點，倒跌143點，低水257點。

【美股期貨】失業救濟金首領人數縱少於預期　道指期貨盤前仍瀉約850點

【20：30】道指期貨跌800點，夜期跌99點。

【19：18】恒指夜期報24332點，跌34點，低水148點。

【18：10】恒指夜期早段反彈，報24426點，升60點，低水54點。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨再注資15.11億港元　一文看清金管局接美元

【新股IPO】傳360金融於年底上市　符合第二上市要求即啟動上市程序

【派錢1萬】中銀香港：手機及網銀客戶查詢　錄逾6成增幅

【17：28】恒指夜期回穩，開報24325點，早段走勢向好，報24417點，升51點或0.2%，低水63點。

【16：51】恒指黑期跌約11點，報24357點；道指期貨跌561點，報26271點。

美股個別發展，聯儲局預期直至2022年都將維持近零息水平，道指跌282點；納指首企穩10000關高收，收報10020點。港股低開低走，恒生指數今早低開51點，開報24997點，失守25000點，午後隨美股期貨愈跌愈有，恒生指數最終跌569點，收報24480點。

Kyle Bass唱淡聯滙　金管局開腔反駁：有能力、決心維持聯滙

【16：10】恒生指數全日跌569點，收報24480點。國指收報9944點，跌198點。主板成交1424億元。

銀行股下挫，滙豐 （00005） 跌4.8%，失守38元水平收報37.85元。

美團點評 （03690） 逆市升3.4%，收報165元，曾高見169.5元創新高。

【美團點評】美團股價再破頂 高盛上望191元料市場規模續增長

【16：00】恒生指數U盤前跌555點，報24494點。

【15：50】港股尾市跌近550點，至24500點水平邊。

【15：43】國際娛樂 （01009） 升幅擴大至近9成，高見0.51元。

【15：20】Saas股見炒作，中國有贊 （08083） 逆市升5.6%，破頂高見0.96元；至於微盟 （02013） 股價破頂高見9.91元後，隨市倒跌1.7%。

【15：18】大市下午3時過後維持跌近500點，最新跌491點，報24557點。

【15：05】滙豐 （00005） 跌4%，低見38.1元，下試38元水平。

【15：00】內地股市午後轉跌，上證跌0.8%；深證跌0.8%；創業板指跌0.3%。

【14：40】港股跌勢略為回順，恒指跌約414點，報24635點。騰訊 （00700） 回升，股價升0.3%，報447.4元。

【14：26】國泰航空 （00293） 股價轉幅擴至6.3%，低見8.15元。

【14：23】紐約期油於亞洲時段跌逾4%，中石油 （00857） 跌3.5%；中海油 （00883） 跌2.4%；中石化 （00386） 跌2.2%。F三星原油期轉跌0.2%；FGX原油 （03097） 靠穩升0.2%。

【14：12】銀行股及地產股跌勢加劇，滙豐 （00005） 跌3.8%；恒生 （00011） 跌4.3%；渣打 （02888） 跌4.1%；東亞 （00023） 跌2.6%；中銀香港 （02388） 跌2.8%。

恒地 （00012） 跌3.9%；新地 （00016） 跌3.3%；新世界 （00017） 跌3.1%；長實 （01113） 跌3.2%；信置 （00823） 跌2.4%。

【14：07】大市曾跌500點，低見24545點。

【14：05】重磅藍籌普遍向下，滙豐 （00005） 跌3.7%，低見38.3元；友邦 （01299） 跌2.9%；中移動 （00941） 跌1.4%；騰訊 （00700） 跌0.4%；港交所 （00388） 亦轉跌近0.1%。

【14：04】騰訊 （00700） 今早破頂後午後倒跌，最新跌0.5%，報444.2元，大市跌幅擴至近500點。

【14：02】瑞強集團 （08427） 午後突遭洗倉，股價瀉6成，低見0.075元，成交2646萬元。

【13：56】華置 （00127） 逆市升逾7%。市場消息指，華置第二大股東、主席兼非執行董事劉鳴煒將其持有的股權，全數轉讓華置前主席劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）的3子女，劉鳴煒仍然繼續擔任集團主席。

【華置股價】傳劉鳴煒全數轉讓華置股權予甘比3子女　華置逆市升9%

【13：55】大市跌幅擴至430點，至26200點水平邊。

【13：15】國泰航空 （00293） 未止跌，股價轉跌逾3%，低見8.39元。

【13：12】港股跌幅不斷擴大，大市跌至接近400點，跌393點，報24656點。

【13：10】國際娛樂 （01009） 飈升85%，高見0.5元，成交41.7萬元。

【13：09】騰訊 （00700） 午後升幅收窄至0.4%，報448元，未能企穩450元水平。

【13：05】濠賭股下挫，其中藍籌股的銀娛 （00027） 跌4.2%；金沙 （01928） 跌4.5%。

【13：03】大市跌幅擴大至320點，至24720點水平。

【13：00】港股午後初段跌約280點，報24770點。

【12：07】網易 （09999） 首日掛牌，股價中午收報132.8元，較招股價高近8%，成交48億元，僅次騰訊 （00700）

【12：00】恒生指數半日跌258點，中午收報24791點，跌穿25000點水平；國指跌81點，中午收報10061點。主板成交778億元。騰訊 （00700） 逆市破頂升1.3%，中午收報452元；美團點評 （03690） 升4.6%，高見169.5元再創新高；滙豐 （00005） 跌3%，中午收報38.55元。

【11：45】大市跌幅擴大至260點，跌穿24800點水平。

【11：44】本港地產股普遍跌逾2%，恒地 （00012） 跌2.9%；新地 （00016） 跌2.5%；新世界 （00017） 跌2.4%；長實 （01113） 跌2.2%；信置 （00083） 跌1.7%。

【11：43】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌逾200點，報26735點，跌226點。

【11：39】滙豐 （00005） 拖累大市，跌2.6%低見38.65元，個股已拖累大市63點。

【11：35】港股跌近200點，最新跌190點，報24859點。

【11：30】內地股市半日向上，上證半日升0.2%；深證升0.5%；創業板指升1.4%。

【11：08】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌近2%；新地 （00016） 跌2.1%；新世界 （00017） 跌1.6%；信置 （00083） 跌1%；長實 （01113） 跌1.5%。

【10：58】騰訊 （00700） 逆市升1.7%。據應用商店情報平台SensorTower，「吃雞」手遊《PUBG Mobile》（內地版《和平精英》）系列成5月全球最賺錢手遊，收入錄得2.26億美元（約17.5億港元），按年增長41%。

【騰訊股價】《PUBG Mobile》成5月全球最賺錢手遊 騰訊創逾2年高

【10：49】恒生指數跌約80點，仍處於25000點以下水平。

【10：49】美團點評 （03690） 股價升幅擴大至近5%，高見167.8元創新高。

【10：43】港交所 （00388） 升幅擴大至1%，破頂高見299.6元，距300元大關相差0.4元。

【港交所股價】港交所逆市向上再逼300大關　投資者繼續選擇先出貨

【10：38】匯銀控股 （01178） 升5成，高見0.3元，成交21宗，涉30.8萬元。

【10：26】Tesla升穿1000美元，比亞迪 （01211） 升2.5%；贛鋒鋰業 （01772） 升7.4%。

【10：22】原油期貨價格於亞洲時段跌逾2%，三桶油股價向下，中石油 （00857） 跌2.5%；中海油 （00883） 跌1.4%；中石化 （00386） 跌1.1%。至於ETF F三星原油期 （03175） 升0.7%；FGX原油 （03097） 升1.1%。

【10：16】騰訊系昨造好後，今早個別發展，除騰訊 （00700） 升1.7%外，微盟 （02013） 升1.4%，高見9.69元續破頂；易鑫 （02858） 跌1.1%；閱文 （00772） 暫無升跌。

【10：13】國泰航空 （00293） 股價反彈1.8%，高見8.99元。

【10：12】中生製藥 （01177） 股價升3%，破頂高見14.42元。中生製藥建議發行紅股，並以每持有2股現有股份可獲發1股紅股的基準，發行合共62.9億新股。

藍籌中生製藥突宣布擬每2股派1紅股　股價攤薄至9.28元

【10：05】恒大健康 （00708） 升13.3%，高見7.32元。集團公布，以3.795億美元增持瑞典電動智能汽車整車製造公司NEVS 17.6%股權，而令NEVS成為其全資附屬公司。

【異動股】恒大健康大漲逾13%　計劃收購電動車NEVS剩餘股權

【10：02】神州租車 （00699） 今早回吐逾3%，低見2.2元。

【09：58】滙豐 （00005） 跌幅擴大至2.3%，低見38.8元。其他本地銀行股亦下挫，渣打 （02888） 升1.4%；恒生 （00011） 跌3%；東亞 （00023） 跌1.2%；中銀香港 （02388） 跌1.4%。

【09：52】大市反覆，港股再掉頭回落跌約170點，至24880點水平。

【09：46】港股早段轉升，重上25000點水平，最新升約5點。

【09：42】大市跌幅急速收窄，最新僅微跌約10點。

【09：35】港股早段跌幅擴大至逾百點，恒指最新報24890點，跌158點，跌穿25000點水平。

【09：32】ATMX造好，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.8%，破頂高見450.8元，最新報449.8元試企450水平；美團點評 （03690） 升2%，高見163.4元；小米 （01810） 升0.3%。

【09：30】滔博 （06110） 跌7.6%，低見10.64元。滔搏公布，控股股東百麗體育與配售代理美林亞太訂立大宗交易協議，按每股10.5元的價格向獨立方配售2.768億股現有股份，佔總額約4.46%，作價比對上日收市價折讓9%。

【09：27】內地3大股指個別發展，上證跌0.13%，深證跌0.07%，創業板指升0.01%。

【09：27】人行開展800億元人民幣逆回購操作，700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【09：27】人民幣兌美元中間價較上日調升95點子，至7.0608。

【09：23】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 跌1.6%，開報39.1元；騰訊 （00700） 升1%，破頂報450.8元；港交所 （00388） 升0.4%，開報297.6元；中移動 （00941） 跌0.4%，開報55.55元；友邦 （01299） 升0.3%，開報73.7元。

【09：20】恒生指數低開51點，開報24997點。網易 （09999） 首掛，開報133元，較招股價高8.1%。

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【新股IPO】網易上市「雲敲鑼」 丁磊現身：香港上市「全新起點」

【09：15】京東 （新上市編號：09618） 據悉將香港IPO指導價設在每股226元；京東發售定價上限為236元。

【新股IPO】京東據悉IPO指導價226元　較美股收市價有近4.1%水位

【08：51】網易 （09999） 今首日掛牌，昨暗盤收市，在富途證券暗盤交易場收報131.7元，升7.1%。美股收市報424.98美元，折算港股131.74元，較港123元IPO定價高6.6%。

【新股IPO】一文看清9618京東及9999網易上市水位（不斷更新）

【08：50】恒指黑期跌約185點，報24919點，道指期貨跌141點，報26691。

【08：45】中美關係雖然因新冠肺炎疫情、「港區國安法」等問題轉趨緊張，但並未影響中國採購美國大豆，報道引述消息指中國國有和私營買家本月至少購買10船美國大豆，其中3船大豆是在隔夜訂購。

【中美貿易戰】中美關係緊張之際　中國續購美國大豆

【08：20】中概股穩盛金融（美︰WINS）隔晚一度飈升7.5倍，高見64.35美元，為2019年1月以來最高，最終收報20.31美元，升1.7倍。穩盛金融曾以不足2年累升4555%而成名。

【中概股】穩盛金融股價曾飈7.5倍　2017年以累升逾45倍成名

【07：45】新昌創展 （01781） 公布，湯栢楠已辭任其於新昌創展執行董事及行政總裁職位，以投入更多時間處理私務。新昌創展表示，與湯栢楠之間有分歧。

新昌創展︰執行董事兼行政總裁辭任　雙方有分歧

【07：30】道指早段挫334點，收報26989點，跌282點；標指收報3190點，跌17點；以科技股為主的納指首企穩萬關高收，收報10020點，升66點。

港股ADR收報25075點，升26點或0.1%；恒指夜期跌77點，收報24940點，低水110點，成交26,000張。

道指跌282點港股ADR升26點　紐約期油升1.7%

【05：30】金管局今晨以港元承接1.95億美元沽盤，向市場注資15.11億港元，銀行體系結餘將增至1221.27億元。

【疫情焦點】全球累計逾748萬確診　美國累計確診逾206萬

責任編輯︰梁浩碩

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