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【美股收市】零息延續 納指首企穩萬關高收  道指仍挫282點

環球經濟金融 04:14 2020/06/11

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聯儲局預期直至2022年都將維持近零息水平，並預測美國經濟2021年增長5%。美股3大指數周三個別發展，以科技股為主的納指首企穩萬關高收；但道指和標指連跌兩日，道指失守27000關。
道指早段挫334點，收報26989點，跌282點；標指收報3190點，跌17點；納指收報10020點，升66點。
科技股續強，微軟抽升3.7%，為表現最強的道指成份股，亞馬遜漲1.8%破頂；蘋果升2.6%，亦創收市新高。
波音回落6.14%，為跌幅最大的道指成份股；金融股回軟，摩根大通挫4.1% ;油股受壓，埃克森美孚滑落5.4%。

儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，今次由新冠肺炎帶來的經濟危機不同於經濟大蕭條，因為在疫情爆發前，美國經濟穩健，加上現時金融系統狀態非常良好，這都跟1920年代的情況並不相似。他強調，儲局承諾將致力於使用所有工具支持經濟 。

儲局宣布聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，將維持寬鬆貨幣政策一段較長時間，消息令美滙跌至三個月低位，美滙指數低見95.714，抵消美國上周原油庫存急增的負面因素，油價走高。
紐約7月期油收市升1.7%，報39.60美元，是3月6日以來最高。倫敦布蘭特8月期油收市1.3%，報41.73美元。

貨幣政策 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美國聯儲局

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