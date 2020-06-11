【5G手機】小米旗下　5G電競手機POCO F2 Pro售4,399港元

▲ 小米旗下品牌POCO推出5G電競手機POCO F2 Pro，8GB+256GB 配置版本售4,399元。

小米旗下品牌POCO近年主攻平價電競手機戰線，上月發布的新5G電競手機POCO F2 Pro，更將登陸香港市場。8GB+256GB 配置版本售4,399元，保養期長達兩年。

POCO F2 Pro的屏幕為6.67吋，採用屏下指紋辨識感測及高通（Qualcomm）Snapdragon 865處理器，同時支援5G網絡及WiFi 6。該公司稱，POCO F2 Pro連接WiFi 6的速度達9.6Gbps，較WiFi 5 快近 3 倍。

相機方面，POCO F2 Pro配備後置四鏡頭，包括：6,400 萬像素主鏡頭、 1,300 萬像素超廣角鏡頭、 500 萬像素微距鏡頭及200 萬像素景深鏡頭。前鏡則為2,000萬像素及採用彈出式設計，具有多色通知燈及120fps慢動作錄製功能。

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另支援雙咭雙待 (5G+4G) 功能、30W快充，及配備4760 mAh電池等。

該5G手機將於明（12日）早上 10 時起於小米之家、小米香港官網、全線 csl. 專門店及網店、全線 1O1O Center 及豐澤全線分店及 eShop 預售，下周二（16 日）中午 12 時正式開售。提供鋼鐵灰、電光 紫、霓虹藍三種顏色選擇。

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責任編輯：張寶燕

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