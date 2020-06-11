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【美股戰報】多隻中概股頻繁熔斷　兩隻金融股漲超600%　

環球政經 00:27 2020/06/11

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周三（10日）美股開市，多隻中概股出現詭異升幅，並幾度觸發熔斷機制。截至發稿前，嘉銀金科（JFIN）上漲646.1%，盤中一度飆升逾900%；穩盛金融（WINS）飆升602%；天地薈（PETZ）飆升112%，金融界（JRJC）大漲59.8%；魔線（MOXC）升69.8%；而周二（9日）一度暴漲1200%的房多多（DUO）股價則下跌近六成。

相關文章：【美股戰報】多隻科技股創新高　納指再破萬點！

嘉銀金科現報22美元，遠超研究機構Roth Capital、Zacks以及Simply Wall St給出的目標價2.4美元。據報公司將於明日美股開市前公布第一季度財報，該公司旗下擁有P2P平台你我貸，以及金融科技公司極融。

另一隻異動股是融資解決方案公司穩盛金融，股價從周三開市的8美元，一路飆升至發稿前的52.6美元。該公司曾於5月22日收到來自納斯達克交易所的退市信，原因是未能在截止日期的5月13日前提交截至去年6月30日的年度財務報告。

財經金融網站金融界周三股價升近六成，盤中一度升逾110%，該公司亦沒有出色的成績單，此前公布去年業績，營收按年跌21.9%至3,552萬美元，全年淨虧損1,126萬美元，美股虧損0.1美元。

上述冷門中概股今日突然暴漲，實在令人匪夷所思；惟一致的是，這些公司背後皆沒有稱得上吸引的基本面支撐，此前交易額極小，鮮有投資者問津。是次集體暴漲事件，背後真正原因雖然尚未知曉，但足以見得股市波譎雲詭，投資者不得不審慎！

相關文章：【 中概股 】納斯達克擬收緊上市規則　或影響中概股上市

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撰文 : 國際組

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