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【美息不變】儲局維持近零息至2022年底 料明年經濟增5%

環球經濟金融 02:01 2020/06/11

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聯儲局凌晨公布議息結果，一如市場預期，維持利率不變，聯邦基金利率介乎0至0.25厘。儲局預期維持近零利率至2022年底，料明年經濟增5%。

儲局承諾，將使用所有工具來支持美國經濟，重申新型肺炎疫情危機短期內嚴重影響經濟活動、就業及通脹。公共衛生危機對中期經濟前景，構成相當大的風險。儲局預測今年美國經濟收縮6.5%，2021年和2022年則增長分別5%和3.5%。

儲局發表的點陣圖顯示，預計將維持利率在目前水平直至2022年底，直至經濟能抵禦疫情的信心得以恢復，以及步向物價穩定及充份就業的路徑。而在未來數月，儲局將以目前的速度增持美國國及債機構抵押貸款支持證券(MBS)，分別相當於每月800億美元及400億美元，以維持市場平穩，亦會繼續提供大規模的隔夜及定期回購協議操作。

在就業方面，儲局預期失業率在今年升至9.3%，2021年和2022年則預測回落至分別6.5%和5.5%；至於2020年至2022年核心通脹預測分別為1%、1.5%、1.7%。

 

所有官員一致投票通過是次政策行動 ; 市場關注儲局主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，尤其是如何評估經濟前景。

失業 就業 疫情 通脹 失業率 新冠肺炎 議息 鮑威爾 美國聯儲局

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