滙豐港大商業案例賽果揭盅　王冬勝、施穎茵遙距為學生打氣

▲ 今年比賽雖然移師網上直播，但香港上海滙豐銀行副主席王冬勝（中）都有親身支持，旁為滙豐香港區行政總裁施穎茵（右）。

學界盛事「滙豐/香港大學亞太區商業案例比賽」昨日圓滿結束，由北京大學團隊奪得冠軍。受新冠肺炎影響，一連4日的比賽今年移師網上舉行，香港上海滙豐銀行副主席王冬勝及滙豐香港區行政總裁施穎茵都有抽空現身支持學生，宣布得獎結果。

王冬勝表示，即使疫情影響不少經濟活動，但只要認真思考，很多事情只需1部電腦就可以到做。他又樂見比賽移師網上舉行後，同學間的文化交流不減反增。

決賽以惜食堂為案例 研提高員工對業務價值理解

今年比賽共有來自14個國家或地區的20隊參賽隊伍，考慮到疫情關係，今年參賽者透過網上會議形式匯報案例，一改過往在評審面前現場演示的安排。

決賽以惜食堂為實際案例，參賽者模擬作為管理層，如何有效讓員工明白作為一間社會企業的目標及價值。

近年愈來愈多社企成立，至於為何會選中惜食堂？或者與香港一姐施穎茵本身都是惜食堂義工常客有關，她上周才親自落區向基層派飯，相信她本人為今次比賽題目提出不少意見。

比賽歷年吸引逾10萬學生參與

今年的得獎隊伍分別為：北京大學（冠軍）、馬尼拉雅典耀大學（亞軍）、夏威夷大學馬諾阿分校（季軍），得獎隊伍分別可獲1萬至2000美元獎金不等。

「滙豐/香港大學亞太區商業案例比賽」自2008年起舉辦，歷年吸引超過10萬名大學生參與。

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