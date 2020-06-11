【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 環球政治 08:38 2020/06/11 分享： 美國黑人弗洛伊德疑死於白人警員膝下，引爆反種族歧視示威，更掀起空前的政治正確瘋潮，在社會輿論各方面無孔不入。當經典電影《亂世佳人》也遭殃，慘成「禁片」被下架，反映在政治正確的魔爪下，言論自由已經岌岌可危。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/10 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 2020/06/10 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享） 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/10 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 2020/06/10 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 2020/06/10 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/07 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 2020/06/06 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 種族主義 歧視 HBO Max 美國 愛情片 電影 請願示威 政治 特朗普 串流 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入