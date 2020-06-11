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【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享）

環球政治 08:38 2020/06/11

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美國黑人弗洛伊德疑死於白人警員膝下，引爆反種族歧視示威，更掀起空前的政治正確瘋潮，在社會輿論各方面無孔不入。當經典電影《亂世佳人》也遭殃，慘成「禁片」被下架，反映在政治正確的魔爪下，言論自由已經岌岌可危。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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