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【美國示威】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕

環球政治 12:10 2020/06/20

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美國黑人弗洛伊德疑死於白人警員膝下，引爆反種族歧視示威，更掀起空前的政治正確瘋潮，在社會輿論各方面無孔不入。當經典電影《亂世佳人》也遭殃，慘成「禁片」被下架，反映在政治正確的魔爪下，言論自由已經岌岌可危。

  • 亂世佳人遭下架，被指歌頌黑奴制
  • 政治正確四處標籤，創作避無可避
  • 高呼反歧視徒噤聲，只惹更大反彈

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《亂世佳人》（Gone with the Wind）於1939年首映，堪稱全球其中一齣最經典的愛情片，在1940年勇奪奧斯卡8個獎項（之後兩奪榮譽獎，累計10獎），而計算通脹因素後，更是史上最高票房電影。

不過，這齣改編自同名小說的電影，以1861年爆發南北戰爭前的美國為時代背景，觸及了當時的黑奴文化，在如今的政治正確瘋潮下，竟然成為了攻擊目標，遭到串流影音平台HBO Max下架。

而發起攻擊的，就是電影《被奪走的12年》（12 Years a Slave）編劇里德利（John Ridley），他在《洛杉磯時報》發文要求把電影下架，指稱電影歌頌戰前的美國南部，即仍奉行黑奴制度的地區。

盡管里德利宣稱自己不贊成言論審查，偏偏他高舉的正正是政治正確的言論審查旗幟。

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《亂世佳人》以美國南北戰爭為背景，難免觸及當時的黑奴制度。圖為劇照。

《亂世佳人》重點在於描述戰亂時期的愛情故事，而非時代背景的黑奴制度，根本談不上支持黑奴制、或種族歧視。除非禁止創作相關時代背景，否則同樣非議始終會存在。

這種政治正確的審查瘋潮一旦掀起序幕，恐怕只會沒完沒了，逐步蠶食創作和言論自由。

當瘋潮再進一步，各式正邪對抗的電影也將不能再拍，因為起用黑人充當歹角，就會成為歧視黑人；起用白人、亞裔或拉丁裔等，也會有同類問題。甚至乎，愛情片主角投向黑人或白人懷抱，也會被蓋上歧視標籤。

不獨演藝創作，連日常用語也遭到政治正確威脅。就像攝影用的閃光燈，存在「Master mode」和「Slave mode」的操作模式，意指各支閃光燈之間的主從關係，哪一支負責發施訊號，哪一支跟隨訊號指示。

可是在當前瘋潮下，這種機器操作如今也被扭曲為宣揚奴隸主義，傷害黑人社群感情，迫令各相機廠商更改。

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即使是攝影閃光燈的SLAVE模式，也遭到政治正確的狙擊。

有廠商為迎合政治正確瘋潮，則劃定若干比例職位予黑人。就像運動用品商Adidas，宣布在美國招攬員工，會預留最少30%職位予黑人和拉丁裔。

不過，稍為理智的人都會質疑，這種做法矯枉過正，變相輕視求職者的工作能力和履歷，反而以種族為優先考慮，甚至是構成對白人、亞裔和其他族裔的歧視。

自從二戰以來，世界放棄極端右翼改向左轉，經過70多年發展，已正走向另一個極端，而政治正確瘋潮就是其中一例。

所謂歧視，實際上無處不在，縱使政治正確大行其道，效果卻非解決問題，更無法促成世界大同，只是讓大眾噤聲。

結果，聲音無處宣洩，反而形成更大反彈。最近一例就是，世界各國相繼有特朗普一類的政客上台，並執意跟政治正確對著幹。

美國作為有過黑人當選總統的國家，種族歧視縱使存在，程度實則有限，特別是政策層面予黑人的優勢不少，像大學取錄額外加分等，提供向上流動的社會階梯，提升社會地位。

說到底，唯有民族自強，才能改變社會觀感，擊倒歧視目光。

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政治正確瘋潮迫使人們噤聲，只會造就更大反彈，包括讓特朗普一類政客上台，對抗政治正確。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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