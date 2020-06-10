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新盤魚貫登場　長沙灣地王項目明天命名

股樓投資 22:03 2020/06/10

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新冠肺炎疫情好轉，樓市成交回升，加上焦點新盤銷情理想，多家發展商也加快推盤。其中，長沙灣荔盈街6號及8號項目，也加入戰團，並於明天命名。

值得留意的是，信置（00083）、世茂房地產（00813）、嘉華國際（00173）、爪哇控股（00251）及會德豐地產合組財團，於2017年11月，以172.88億元投得項目地皮，每呎樓面地價約17,501元。事實上，發展商近月已為項目申請預售樓花同意書，據資料顯示，項目分3期發展，合共提供1,437伙單位。

會德豐地產主席梁志堅當年說，以每平方呎建築成本5,000元計，建築費約要50億至60億元，若連同其他開支，料總投資額或達250億元。假設項目每平方呎建築成本約5,000元，若計及地價、發水樓面、兩成利潤、以及實用率等因素，估計每呎售價高達31,000元。事實上，雖然近期市況好轉，惟上述項目成本價貴，發展商就算貼市價賣樓，也難賣得太平，相信項目如何定價，將是市場焦點。

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撰文 : 柳家平

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