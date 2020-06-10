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【美股戰報】多隻科技股創新高　納指再破萬點！

股樓投資 21:30 2020/06/10

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科技股再次成為投資者寵兒，納斯達克指數升65點或0.65%，報10018點，再試10000大關；道指則跌81點或0.29%，報27186點；標普500指數升2.71點或0.07%，報3209點。

相關新聞：美股意外大舉反彈　都鐸瓊斯：網上理財建議比專業人士可靠

上周科技股走勢較弱，今周輪到科技股發力。多隻科技網創下歷史新高，包括蘋果、Amazon及微軟，分別升1.69%、2.2%及1.33%，報350元、2663元及192.4元。

相關新聞：【美股戰報】雞犬皆升要留神？　98%標指成份股升越50天綫

市場觀望聯儲局議息，市場預期局方會維持利率於零厘水平，暫時也不會再推出新的刺激措施。不過，亦會分析認為聯儲局將會控制孳息曲綫（Yield Curve Control）確保長息高於短息，以降低企業融資成本。

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撰文 : 國際組

美股 議息 道瓊斯工業平均指數 指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 Amazon 美國聯儲局

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