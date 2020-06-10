【餐飲寒冬】Starbucks第三季料錄虧損　收入大減32億美元

▲ 連鎖咖啡巨擎 Starbucks預計其第三季收入將會大幅減少32億美元（約248億港元），料將會錄得虧損。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情影響全球經濟，就連連鎖咖啡巨擎 Starbucks亦預計其第三季收入將會大幅減少32億美元（約248億港元），料將會錄得虧損。隨著疫情逐步緩和，Starbucks期望第四季的表現將會有好轉。

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美國及中國是Starbucks的兩大主要市場，就全年表現而言， Starbucks估計中國市場的同店銷售額將會持平，而美國將繼續錄得跌幅；整體則下跌10至20%。

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於美國市場，截至5月底，Starbucks 91%的門店已經重開，但營業時間及服務則略為調整。期內，同店銷售額大挫43%。至於中國市場，5月份同店銷售額減少21%，較4月份好轉；9成的門店已可依照疫情發生前的營業時間。 Starbucks甚至在4、5月份在中國淨開57間新店。

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Starbucks行政總裁Kevin Johnson 及財務總監Pat Grismer 在信件中提到，在過去的星期，經濟及商業活動開始復甦，而Starbucks店鋪的銷售額仍逐步好轉。

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責任編輯：葉泳珊